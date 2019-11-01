Турция передала России 18 пленных сирийских военных

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Анкара освободила 18 задержанных сирийских военнослужащих и передала их Анкара освободила 18 задержанных сирийских военнослужащих и передала их России , сообщает министерство обороны Турции

Ранее министр обороны Турции Хулуси Акар заявил о переговорах с Россией о передаче ей сирийских военнослужащих.

Как следует из сообщения турецкого минобороны в Twitter , военных, задержанные 29 октября к юго-востоку от города Рас эль-Айн, переданы в "результате координации с властями Российской Федерации".

Ситуация на севере Сирии обострилась в начале октября, когда Турция начала операцию "Источник мира" , направленную против курдских отрядов. Семнадцатого числа по договоренности с США Анкара приостановила боевые действия, чтобы курды могли вывести свои формирования из 30-километровой буферной зоны на границе.

На прошлой неделе президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели шестичасовые переговоры, по итогам которых был подписан меморандум о взаимопонимании из десяти пунктов.

Документ предусматривает ввод на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской погранслужбы. Они будут содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, а также осуществлять совместно с турками патрулирование.