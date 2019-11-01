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РИА Новости
Война в Сирии

Турция передала России 18 пленных сирийских военных

04:24 01.11.2019 (обновлено: 04:46 01.11.2019)
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© REUTERS / Khalil AshawiТурецкие военные в Сирии
Турецкие военные в Сирии
© REUTERS / Khalil Ashawi
Турецкие военные в Сирии
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Анкара освободила 18 задержанных сирийских военнослужащих и передала их России, сообщает министерство обороны Турции.
Ранее министр обороны Турции Хулуси Акар заявил о переговорах с Россией о передаче ей сирийских военнослужащих.
Как следует из сообщения турецкого минобороны в Twitter, военных, задержанные 29 октября к юго-востоку от города Рас эль-Айн, переданы в "результате координации с властями Российской Федерации".
Ситуация на севере Сирии обострилась в начале октября, когда Турция начала операцию "Источник мира", направленную против курдских отрядов. Семнадцатого числа по договоренности с США Анкара приостановила боевые действия, чтобы курды могли вывести свои формирования из 30-километровой буферной зоны на границе.
Министр обороны Турции генерал Хулуси Акар
30 октября, 13:20Война в Сирии
В Минобороны Турции рассказали о переговорах с Россией по Сирии
На прошлой неделе президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели шестичасовые переговоры, по итогам которых был подписан меморандум о взаимопонимании из десяти пунктов.
Документ предусматривает ввод на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской погранслужбы. Они будут содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, а также осуществлять совместно с турками патрулирование.
Во вторник министр обороны России Сергей Шойгу заявил о досрочном отводе курдов из зоны безопасности в Сирии. Позже начались разведывательные полеты и разминирование на маршрутах турецко-российского контроля.
Карта российско-турецких договорённостей по Сирии
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Новые российско-турецкие договоренности по Сирии
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Война в СирииХулуси АкарТурцияСирияРоссияВ мире
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