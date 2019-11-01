Ученые объяснили веру в дьявола

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Международная группа ученых выяснила, что вера людей в сверхъестественное, в том числе в дьявола и нечистую силу, связана с распространением инфекционных заболеваний. Выводы исследователей опубликовало издание Международная группа ученых выяснила, что вера людей в сверхъестественное, в том числе в дьявола и нечистую силу, связана с распространением инфекционных заболеваний. Выводы исследователей опубликовало издание Science Alert

Эпидемии, включая вспышки чумы и другие глобальные катастрофы, способствовали популярность морального витализма – веры в то, что здоровье человека зависит от сил добра и зла. При этом поведение человека с такими убеждениями действительно снижает риск заболевания, укрепляет иммунитет, подпитывая те самые убеждения, утверждают исследователи.

Для того, чтобы доказать это предположение, исследователи проанализировали данные о "вере в дьявола", собранные среди нескольких тысяч студентов из трех десятков разных стран. Анализ показал, что существует довольно прочная связь между верой в "нечистую силу" и поведением, которое помогает защититься от инфекционных болезней. По мнению ученых, все указывает на то, что древние народные суеверия когда-то действительно были действенным инструментом для защиты от патогенов.

Ранее сотрудник Научно-исследовательской лаборатории теоретической фольклористики РАНХиГС Ольга Христофорова объяснила, почему современный человек до сих пор боится демонов.