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РИА Новости
РИА Наука

Ученые объяснили веру в дьявола

04:00 01.11.2019
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© Depositphotos / borjomi88Пентаграмма
Пентаграмма
© Depositphotos / borjomi88
Пентаграмма. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Международная группа ученых выяснила, что вера людей в сверхъестественное, в том числе в дьявола и нечистую силу, связана с распространением инфекционных заболеваний. Выводы исследователей опубликовало издание Science Alert.
Эпидемии, включая вспышки чумы и другие глобальные катастрофы, способствовали популярность морального витализма – веры в то, что здоровье человека зависит от сил добра и зла. При этом поведение человека с такими убеждениями действительно снижает риск заболевания, укрепляет иммунитет, подпитывая те самые убеждения, утверждают исследователи.
Для того, чтобы доказать это предположение, исследователи проанализировали данные о "вере в дьявола", собранные среди нескольких тысяч студентов из трех десятков разных стран. Анализ показал, что существует довольно прочная связь между верой в "нечистую силу" и поведением, которое помогает защититься от инфекционных болезней. По мнению ученых, все указывает на то, что древние народные суеверия когда-то действительно были действенным инструментом для защиты от патогенов.
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