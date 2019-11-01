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РИА Новости

В Минобрнауки рассказали, для чего нужны центры по кибербезопасности

03:53 01.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКибербезопасность
Кибербезопасность
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Учебно-научные центры по информационной безопасности нужны, чтобы избежать риска снижения уровня образования специалистов по кибербезопасности из-за разницы в условиях подготовки в разных учреждениях, а также чтобы обеспечить "единое многомерное образовательное пространство", сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки РФ.
Ранее пресс-служба аппарата Совбеза РФ сообщила, что межведомственная комиссия СБ по информационной безопасности на своем заседании рекомендовала Минобрнауки России совместно с федеральными властями обеспечить создание учебно-научных центров по информационной безопасности в федеральных округах страны.
Как уточнили в пресс-службе министерства, вопрос об обеспечении информационной безопасности, гарантирующей защиту интересов личности, бизнеса и государства, определен как одна из национальных целей развития РФ до 2024 года.
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Отмечается, что в августе-сентябре 2019 года Минобрнауки провело анкетирование вузов по вопросам подготовки кадров в области информационной безопасности. Результаты показали, что есть сложности с тем, что ресурсное обеспечение у разных вузов существенно варьируется, что создает "различные условия подготовки специалистов по информационной безопасности". Также было отмечено, что рост числа студентов направления "Информационная безопасность" в из-за разницы в условиях обучения "может привести к ...повышению рисков снижения качества подготовки специалистов".
"Одной из мер по минимизации возможных рисков может быть создание центров, которые обеспечат построение единого многомерного образовательного пространства в области информационной безопасности", - говорится в сообщении.
Поясняется, что такой центр должен обеспечивать подготовку, переподготовку, повышение квалификации и прохождение практик (стажировок) специалистов по информационной безопасности, а также способствовать реализации научных исследований и производственных задач в интересах образовательных организаций федерального округа.
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Кроме того, к функционалу центров относится распространение технологий организации образовательного процесса по информационной безопасности, учебно-методическая поддержка и консультирование, создание центра коллективного пользования, обеспечение тесного взаимодействия с основными работодателями специалистов кибербезопасности, мониторинг и своевременная диагностика имеющихся проблем.
"Центры предлагается создавать на конкурсной основе на базе ведущих образовательных организаций, где имеется достаточный кадровый, научный и технологический задел", - добавляют в пресс-службе.
Отмечается, что центры могут стать сосредоточением передовых решений в области информационной безопасности, точками роста и концентрации новейшего оборудования, постоянно обновляемого до самых передовых решений.
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