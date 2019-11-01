В Госдуме предложили разрешить не платить за некачественные услуги ЖКХ

По словам парламентария, он регулярно получает обращения от граждан с жалобами на высокие тарифы ЖКХ и одновременное несоответствие их качества санитарно-эпидемиологическим нормам. На этот случай даже есть постановление правительства, определяющее порядок перерасчета платы, однако, считает Власов, алгоритм сложен и малопонятен.

"Считаю необходимым сориентировать данное постановление на большую защиту прав потребителей коммунальных услуг. А именно: закрепить право потребителей не оплачивать соответствующие коммунальные услуги в течение всего расчетного периода за сам факт неоказания услуги по бесперебойному круглосуточному горячему и холодному водоснабжению, газоснабжению, электроснабжению, водоотведению, отоплению в течение отопительного периода и за сам факт несоответствия состава и свойств воды требованиям законодательства РФ о техническом регулировании", — говорится в письме депутата, текст которого есть в распоряжении РИА Новости.