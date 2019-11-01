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РИА Новости

В Госдуме предложили разрешить не платить за некачественные услуги ЖКХ

03:48 01.11.2019 (обновлено: 09:43 01.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковПлатежные квитанции за услуги ЖКХ
Платежные квитанции за услуги ЖКХ
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Платежные квитанции за услуги ЖКХ. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Россиянам следует предоставить право не оплачивать некачественные коммунальные услуги, такое предложение депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) направил министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву.
По словам парламентария, он регулярно получает обращения от граждан с жалобами на высокие тарифы ЖКХ и одновременное несоответствие их качества санитарно-эпидемиологическим нормам. На этот случай даже есть постановление правительства, определяющее порядок перерасчета платы, однако, считает Власов, алгоритм сложен и малопонятен.
"Считаю необходимым сориентировать данное постановление на большую защиту прав потребителей коммунальных услуг. А именно: закрепить право потребителей не оплачивать соответствующие коммунальные услуги в течение всего расчетного периода за сам факт неоказания услуги по бесперебойному круглосуточному горячему и холодному водоснабжению, газоснабжению, электроснабжению, водоотведению, отоплению в течение отопительного периода и за сам факт несоответствия состава и свойств воды требованиям законодательства РФ о техническом регулировании", — говорится в письме депутата, текст которого есть в распоряжении РИА Новости.
В среду правительство утвердило схему повышения тарифов ЖКХ с третьего квартала 2020 года. Основная часть регионов проиндексирует их в пределах прогнозируемой инфляции плюс 0,6-1,5 процентного пункта.
Платежные квитанции за услуги ЖКХ
Вчера, 05:16РИА Недвижимость
Где тарифы ЖКХ в следующем году вырастут больше и меньше всего
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Обсудить 61
Василий ВласовГосдума РФВладимир ЯкушевРоссияОбщество
Популярные комментарии
И также не платить за некачественную работу депутатам, правительству и президeнту. А то они 20 лет зря хлеб с черной икрой едят.
1 ноября, 06:13
ЛКЛысый Кучерявый
128500322
Ни о чемная статейка, не платить можно и сейчас, сложно доказать и мороки будет много
1 ноября, 06:48
wwerthvfy12
9220602
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