В Госдуме предложили разрешить не платить за некачественные услуги ЖКХ

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Россиянам следует предоставить право не оплачивать некачественные коммунальные услуги, такое предложение депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) направил министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву.
По словам парламентария, он регулярно получает обращения от граждан с жалобами на высокие тарифы ЖКХ и одновременное несоответствие их качества санитарно-эпидемиологическим нормам. На этот случай даже есть постановление правительства, определяющее порядок перерасчета платы, однако, считает Власов, алгоритм сложен и малопонятен.
"Считаю необходимым сориентировать данное постановление на большую защиту прав потребителей коммунальных услуг. А именно: закрепить право потребителей не оплачивать соответствующие коммунальные услуги в течение всего расчетного периода за сам факт неоказания услуги по бесперебойному круглосуточному горячему и холодному водоснабжению, газоснабжению, электроснабжению, водоотведению, отоплению в течение отопительного периода и за сам факт несоответствия состава и свойств воды требованиям законодательства РФ о техническом регулировании", — говорится в письме депутата, текст которого есть в распоряжении РИА Новости.
В среду правительство утвердило схему повышения тарифов ЖКХ с третьего квартала 2020 года. Основная часть регионов проиндексирует их в пределах прогнозируемой инфляции плюс 0,6-1,5 процентного пункта.