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РИА Новости

Госдеп согласился опубликовать документы по Украине

03:38 01.11.2019
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© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Госдепартамент по требованию суда согласился опубликовать документы, которые связаны с адвокатом американского президента Дональда Трампа Руди Джулиани и с политикой администрации США в отношении Украины, пишет газета Hill со ссылкой на заявление.
Ранее сообщалось, что правозащитная общественная организация American Oversight ("Американский надзор") добилась через суд Вашингтона от госдепартамента публикации документов, связанных с политикой действующей администрации США в отношении Украины. Публикация будет касаться и личных сообщений между госсекретарем Майком Помпео и адвокатом президента США Рудольфом Джулиани, через которого также осуществлялись контакты с украинской стороной.
Издание отмечает, что госдепартамент "обработает и предоставит" документы "с соответствующими редакционными изменениями" к 22 ноября. Ведомство согласилось предоставить переписку Джулиани с некоторыми советниками Помпео, туда же будут включены текстовые сообщения, переписка в мессенджерах, электронные письма и записи в календаре.
Андрей Богдан
29 октября, 11:14РИА Новости
Глава офиса Зеленского не встречался с людьми, представлявшими Джулиани
При этом госдепартамент не прокомментировал изданию эту информацию.
Демократы начали процедуру импичмента против Дональда Трампа в палате представителей, обвиняя его в том, что он просит помощи иностранного государства для вмешательства в выборы через попытку дискредитации политического противника - бывшего вице-президента Джо Байдена, который в настоящее время баллотируется в президенты от Демократической партии. Трамп обвинения отрицает.
В сентябре Белый дом опубликовал стенограмму состоявшегося 25 июля разговора лидеров США и Украины. Ранее СМИ сообщили, что в разговоре с Зеленским Трамп мог просить о расследовании в отношении Хантера Байдена. Стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского расследовать обстоятельства увольнения бывшего генпрокурора Виктора Шокина, изучавшего Burisma Group, в состав директоров которой входил сын Байдена, и дело самого Хантера Байдена.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке
24 октября, 05:51РИА Новости
AP: Зеленский три часа думал, что делать с требованиями Трампа
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Дональд ТрампГосударственный департамент СШАРудольф ДжулианиСШАУкраинаВ мире
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