Госдеп согласился опубликовать документы по Украине

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Госдепартамент по требованию суда согласился опубликовать документы, которые связаны с адвокатом американского президента Дональда Трампа Госдепартамент по требованию суда согласился опубликовать документы, которые связаны с адвокатом американского президента Дональда Трампа Руди Джулиани и с политикой администрации США в отношении Украины , пишет газета Hill со ссылкой на заявление.

Ранее сообщалось, что правозащитная общественная организация American Oversight ("Американский надзор") добилась через суд Вашингтона от госдепартамента публикации документов, связанных с политикой действующей администрации США в отношении Украины. Публикация будет касаться и личных сообщений между госсекретарем Майком Помпео и адвокатом президента США Рудольфом Джулиани, через которого также осуществлялись контакты с украинской стороной.

Издание отмечает, что госдепартамент "обработает и предоставит" документы "с соответствующими редакционными изменениями" к 22 ноября. Ведомство согласилось предоставить переписку Джулиани с некоторыми советниками Помпео, туда же будут включены текстовые сообщения, переписка в мессенджерах, электронные письма и записи в календаре.

При этом госдепартамент не прокомментировал изданию эту информацию.

Демократы начали процедуру импичмента против Дональда Трампа в палате представителей, обвиняя его в том, что он просит помощи иностранного государства для вмешательства в выборы через попытку дискредитации политического противника - бывшего вице-президента Джо Байдена, который в настоящее время баллотируется в президенты от Демократической партии. Трамп обвинения отрицает.