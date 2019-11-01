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РИА Новости

Шемякин: цирковые программы в России пока не могут обойтись без животных

03:33 01.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГенеральный директор Росгосцирка Владимир Шемякин
Генеральный директор Росгосцирка Владимир Шемякин
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Генеральный директор Росгосцирка Владимир Шемякин считает, что российский цирк пока не может существовать без участия животных в программах, так как они привлекают много детей и взрослых.
"Животные остаются, потому что они привлекают детей и взрослых, и без них пока русский цирк существовать не может. Ведь дети в восторге от животных", - заявил он в интервью РИА Новости.
По его мнению, окончательное решение, нужны ли животные в цирках или нет, остается за зрителями. "Это должны решать зрители. Мы можем только думать и предполагать. Кому-то ведь нравятся животные в цирке, и их большинство", - отметил Шемякин.
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Владимир ШемякинРосгосциркРоссияОбщество
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