В МЧС рассказали, как победить плесень в доме после наводнения

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Намокший при наводнении паркет обычно сохнет около месяца, избежать появления опасной плесени поможет тщательная просушка всего здания, рассказали в Намокший при наводнении паркет обычно сохнет около месяца, избежать появления опасной плесени поможет тщательная просушка всего здания, рассказали в МЧС

Ведомство напоминает, что после ухода воды в жилом доме необходимо создать условия для его максимальной вентиляции, открыв все окна и двери. При этом надо обязательно отодвинуть от стен мебель и снять ковры. Желательно также снять напольное покрытие, плитку и пластиковые панели из полихлорвинила.

Спасатели рекомендуют использовать для просушки дома и уменьшения запаха обычные вентиляторы. В целях безопасности нельзя включать электроприборы рядом с оставшейся после наводнения водой, например, в погребе.

Кроме того, необходимо тщательно вымыть полы, другие поверхности и мебель водой с использованием моющих и дезинфицирующих средств. Работу по очистке загрязненных предметов можно поручить специалистам.