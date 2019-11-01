В МЧС рассказали, как победить плесень в доме после наводнения

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Намокший при наводнении паркет обычно сохнет около месяца, избежать появления опасной плесени поможет тщательная просушка всего здания, рассказали в МЧС.
Ведомство напоминает, что после ухода воды в жилом доме необходимо создать условия для его максимальной вентиляции, открыв все окна и двери. При этом надо обязательно отодвинуть от стен мебель и снять ковры. Желательно также снять напольное покрытие, плитку и пластиковые панели из полихлорвинила.
Спасатели рекомендуют использовать для просушки дома и уменьшения запаха обычные вентиляторы. В целях безопасности нельзя включать электроприборы рядом с оставшейся после наводнения водой, например, в погребе.
Кроме того, необходимо тщательно вымыть полы, другие поверхности и мебель водой с использованием моющих и дезинфицирующих средств. Работу по очистке загрязненных предметов можно поручить специалистам.
Обязательно следует выстирать и хорошо высушить всю одежду и другие предметы, которые можно мыть или стирать. Намокшую кожаную обувь лучше выбросить, так как её трудно дезинфицировать, советуют в МЧС.
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