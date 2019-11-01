На бразильском телевидении покажут третий сезон мультфильма "Малышарики"

"Крупнейший бразильский медиахолдинг Globosat приобрел права на показ третьего сезона сериала "Малышарики", 20 эпизодов "Малышарики. Танцуем и поём!", а также российско-китайского сериала "Крош и Панда" для своего канала Gloobinho. Сделка была заключена через дистрибьюторскую компанию Imira Entertainment", — рассказали в пресс-службе.

Российский развлекательно-образовательный мультсериал "Малышарики" предназначен для детей от 0 до 3 лет. Героями проекта, которому в ноябре исполнится четыре года, являются ожившие игрушки. На данный момент количество просмотров сериала на YouTube превышает 2,5 миллиарда. Первые два сезона "Малышариков" выходят на канале Gloobinho на португальском языке с июля 2018 года.