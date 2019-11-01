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РИА Новости
Культура

На бразильском телевидении покажут третий сезон мультфильма "Малышарики"

03:10 01.11.2019 (обновлено: 10:53 01.11.2019)
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© Fotolia / Alexandr VasilyevМальчик смотрит телевизор
Мальчик смотрит телевизор
© Fotolia / Alexandr Vasilyev
Мальчик смотрит телевизор. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Три российских проекта, в числе которых третий сезон мультсериала "Малышарики", покажут на бразильском телевидении, об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе группы компаний "Рики".
"Крупнейший бразильский медиахолдинг Globosat приобрел права на показ третьего сезона сериала "Малышарики", 20 эпизодов "Малышарики. Танцуем и поём!", а также российско-китайского сериала "Крош и Панда" для своего канала Gloobinho. Сделка была заключена через дистрибьюторскую компанию Imira Entertainment", — рассказали в пресс-службе.
Российский развлекательно-образовательный мультсериал "Малышарики" предназначен для детей от 0 до 3 лет. Героями проекта, которому в ноябре исполнится четыре года, являются ожившие игрушки. На данный момент количество просмотров сериала на YouTube превышает 2,5 миллиарда. Первые два сезона "Малышариков" выходят на канале Gloobinho на португальском языке с июля 2018 года.
Российско-китайский мультфильм "Панда и Крош" рассказывает о приключениях двух друзей, которые каждую ночь оживают в магазине игрушек.
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