В ЕК рассказали, как часто сотрудники меняют работу за свою карьеру

БРЮССЕЛЬ, 1 ноя – РИА Новости. Вероятность сменить работу несколько раз за карьеру для современных сотрудников стала значительно выше, чем в прошлом, непрерывное профессиональное обучение станет в перспективе необходимым условием для успешной интеграции на рынке труда, заявили РИА Новости в профильном управлении Вероятность сменить работу несколько раз за карьеру для современных сотрудников стала значительно выше, чем в прошлом, непрерывное профессиональное обучение станет в перспективе необходимым условием для успешной интеграции на рынке труда, заявили РИА Новости в профильном управлении Еврокомиссии

Ранее специалисты ЕК подготовили доклад о перспективах рынка труда в цифровую эпоху, в котором говорилось, что новые технологии не просто создают или "уничтожают" рабочие места, но меняют сам характер выполняемых задач и требования к навыкам и компетенциям. Скорость распространения новых технологий на рынке труда при этом ставит перед странами задачи адаптации систем образования и налогообложения, доступа к профессиональной подготовке на протяжении всей карьеры.

"Очевидно, что мир труда меняется. Появляется все больше и больше различных видов занятости, и частая смена рабочих мест сегодня гораздо более вероятна, чем несколько десятилетий назад. Всего за одно поколение среднестатистический европейский работник прошел путь от одной работы на всю жизнь до более чем десяти на протяжении карьеры", - прокомментировал проводимые в ЕС исследования уполномоченный чиновник.

Он отмечает, что развитие так называемых "некогнитивных навыков" (коммуникация, планирование, командная работа и другие) становится "все более важным для успеха работников". "Европейцы должны будут учиться на протяжении всей своей жизни, как в рамках, так и вне формального образования", - сказал специалист.

По его словам, в настоящее время эксперты в ЕС работают над тем, как приспособить социальные и образовательные системы к меняющимся условиям. "Мы приводим наши системы соцобеспечения в соответствие с новыми формами работы 21-го века", - сказал собеседник.

На практике это означает, например, что самозанятые должны иметь возможность формировать страховые взносы. "Мы ожидаем, что это окажет позитивное воздействие на снижение уровня нестабильности и снижение риска бедности", - пояснил он.

Кроме того, приоритетом остается дальнейшее развитие навыков, так как рабочая сила в ЕС в целом "пока обладает недостаточным уровнем цифровых компетенций". "Происходящие преобразования в сфере труда также требуют изменения самого способа, которым необходимые умения предоставляются", - отмечает он.

В частности, "рекомендуется вводить социальное и эмоциональное обучение в качестве одной из ключевых областей учебных программ и сквозной образовательной темы". "Подход к обучению на протяжении всей жизни может быть адекватным способом переобучения и повышения квалификации, предотвращения потери навыков", - говорит чиновник.