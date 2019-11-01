Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-01T09:53Z
https://ria.ru/20191101/1560463900.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155221/22/1552212294_0:0:3284:1847_1036x0_80_0_0_9ac90a7283805b80256f424ee0b306b2.jpg
РИА Новости

Перевозка Су-34 по дороге удивила американские СМИ

03:05 01.11.2019 (обновлено: 09:53 01.11.2019)
45470
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Истребитель-бомбардировщик Су-34. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Американское издание The Aviationist (одно из самых авторитетных изданий в области военной авиации) обратило внимание на перевозку истребителя Су-34 по трассе под Воронежем, которую очевидцы сняли на камеры видеорегистраторов.
"Подождите, что? Что российский Су-34 делает на дороге?" — озаглавил статью ее автор.
Он отметил, что если бы самолет перевозили на буксире, то это никого бы не удивило.
"Но этот Су-34 движется по дороге на своих же колесах. Только в России…" — добавил автор.
При этом издание указало, что у истребителя для удобства при транспортировке были сняты крылья. Автор материала высказал предположение, что самолет отправили в Воронеж на ремонт, поскольку там находится авиазавод.
Истребитель-бомбардировщик Су-34 предназначен для поражения наземных, надводных и воздушных целей, объектов инфраструктуры, прикрытых средствами ПВО и расположенных на значительном удалении от аэродрома базирования, при огневом и информационном противодействии противника, днем и ночью в простых и сложных метеорологических условиях.
Российский истребитель пятого поколения Су-57
Вчера, 03:43РИА Новости
СМИ назвали кодовое обозначение НАТО для Су-57
4611778111122
Обсудить 16
Су-34ВоронежВ мире
Популярные комментарии
Шасси предназначены для нагрузок на порядок превышающих нагрузки при транспортировке в облегченном виде по шоссе. Если у американцев не так, то их самолеты полное хм...
1 ноября, 06:23
Олег Николаевич
5900001
"Но этот Су-34 движется по дороге на своих же колесах. Только в России…", — добавил автор, не заметив спереди Урал и ярко оранжевую жесткую сцепку...🤣
1 ноября, 06:22
АИАлександр И.
24190004
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский и генсек НАТО Йенс Столтенберг во время встречи в Киеве. 31 октября 2019
Фото стоящего перед Столтенбергом Зеленского рассмешило пользователей Сети
Скорая помощь на территории детского сада Сказка в Нарьян-Маре, где произошло убийство ребенка
В Нарьян-Маре мужчина зарезал ребенка в детском саду
Здание Министерства обороны России на Фрунзенской набережной в Москве
Минобороны назвало провокацией видео "издевательств" в Забайкалье
Строительство газопровода Северный поток — 2
Нацбанк Украины оценил потери от сокращения транзита российского газа
Цех розлива алкоголя
Ученые назвали причину тяги к алкоголю
Листы с денежными купюрами
Немецкие СМИ сообщили о "возвращении" рубля
Детский сад Сказка в Нарьян-Маре, где произошло убийство ребенка
Мать убитого в Нарьян-Маре мальчика рассказала подробности случившегося
Бывший глава города Киселевск Кемеровской области Сергей Лаврентьев
В Кузбассе убит экс-мэр Киселевска
Актер Никита Джигурда
Джигурда пообещал "нокаутировать" Малахова
Трубоукладочное судно Pioneering Spirit в Шведской исключительной экономической зоне
Welt назвала Украину победителем в борьбе с "Северным потоком — 2"
Крым. Алушта. Профессорский уголок
В России ответили на призыв НАТО передать Крым Украине
Пляж Maya Bay, Таиланд
В Таиланде вступили в силу новые правила для иностранных пенсионеров
Строительство газопровода Северный поток — 2
"Северный поток — 2": поляки опять помогли России и подвели Украину
Атомная подводная лодка стратегического назначения Князь Владимир проекта 955А
Британские читатели оценили пуск ракеты "Булава" подлодкой "Князь Владимир"
Операция по ликвидации главаря террористической группировки Исламское государство* Абу Бакра аль-Багдади в Сирии
Ветеран "Альфы" прокомментировал видео о ликвидации аль-Багдади
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:57В Красноярске вынесли приговор вымогавшей деньги у одноклассницы школьнице
10:55Путин: важность стоящих перед ФССП задач требует высочайшей компетентности
10:53В МИД Китая прокомментировали заявления о подписании в Макао сделки с США
10:53Память русской великой княгини-мученицы почтут в Берлине
10:51Поставки нефти на Марийский НПЗ возобновились впервые с конца июля
10:49В Мурманске площадь пожара на овощном складе возросла до 600 "квадратов"
10:48Большинство россиян поддерживают введение отцовского капитала
10:48Прокуратура запросила для Серебренникова подписку о невыезде
10:47Глава Бразилии отменил подписку правительства на одну из ведущих газет
10:45В Томске будут судить дилеров, у которых изъяли 75 килограммов наркотиков
10:43Почти 70% семей не получают необходимых мер поддержки, заявили в ОП
10:39Эксперт рассказал, для кого предназначались новые пуски ракет КНДР
10:34Историко-культурный стандарт даст учителям точку опоры, заявила Васильева
10:33В Тулуне полностью потушили свалку с завалами от наводнения
10:31Диппредставительства Израиля возобновили работу после забастовки
10:31В Гааге определят состав суда по делу о скифском золоте
10:28В Охе на Сахалине, где подростки создали "бойцовский клуб", усилили патрули
10:26Прокуратура Кузбасса взяла на контроль дело убийства экс-мэра Киселевска
10:25Медведев отметил роль судебных приставов в укреплении законности в стране
10:21Правительство одобрило изменения в распределении средств на соцразвитие ДФО
Лента новостейМолния