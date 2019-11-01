Перевозка Су-34 по дороге удивила американские СМИ

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Американское издание Американское издание The Aviationist (одно из самых авторитетных изданий в области военной авиации) обратило внимание на перевозку истребителя Су-34 по трассе под Воронежем , которую очевидцы сняли на камеры видеорегистраторов.

"Подождите, что? Что российский Су-34 делает на дороге?" — озаглавил статью ее автор.

Wait… What? What Is a Russian Sukhoi Su-34 Doing Driving Along the Road? Story, photos and details here: https://t.co/8Q3XUG7ynC pic.twitter.com/n4TNinuRjx — The Aviationist (@TheAviationist) October 31, 2019

Он отметил, что если бы самолет перевозили на буксире, то это никого бы не удивило.

"Но этот Су-34 движется по дороге на своих же колесах. Только в России…" — добавил автор.

При этом издание указало, что у истребителя для удобства при транспортировке были сняты крылья. Автор материала высказал предположение, что самолет отправили в Воронеж на ремонт, поскольку там находится авиазавод.