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РИА Новости

В США выросли цены на собак породы малинуа после ликвидации аль-Багдади

02:58 01.11.2019
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкСобака породы малинуа
Собака породы малинуа
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
Собака породы малинуа. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Заводчики собак в США сообщают о стремительном росте цен на породу малинуа, один из представителей которой участвовал в спецоперации по уничтожению террориста "номер один" Абу Бакра аль-Багдади.
Ранее президент США Дональд Трамп, выступая с заявлением о ликвидации главаря террористической группировки "Исламское государство"* аль-Багдади в Сирии, отдельно остановился на "прекрасном псе", который, по его словам, отлично справился с боевым заданием. В своем Twitter он также рассекретил фотографию собаки.
Крупнейшим поставщиком малинуа командованию спецопераций США является питомник Ruidoso Malinois. Его владелец Ирен Хаукрофт сообщила порталу TMZ о небывалом росте интереса к породе, происходящем в последние дни.
По ее словам, один из потенциальных покупателей предложил ей за собаку 85 тысяч долларов. В настоящее время в питомнике проживают более 70 малинуа. Ранее Хаукрофт продавала подрощенных животных в диапазоне от 16 до 25 тысяч долларов, а щенков - не более чем за 2 тысячи.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Ликвидация Абу Бакра аль-БагдадиАбу Бакр аль-БагдадиДональд ТрампСирияСШАВ мире
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