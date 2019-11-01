В США выросли цены на собак породы малинуа после ликвидации аль-Багдади

Ранее президент США Дональд Трамп, выступая с заявлением о ликвидации главаря террористической группировки "Исламское государство"* аль-Багдади в Сирии, отдельно остановился на "прекрасном псе", который, по его словам, отлично справился с боевым заданием. В своем Twitter он также рассекретил фотографию собаки.

По ее словам, один из потенциальных покупателей предложил ей за собаку 85 тысяч долларов. В настоящее время в питомнике проживают более 70 малинуа. Ранее Хаукрофт продавала подрощенных животных в диапазоне от 16 до 25 тысяч долларов, а щенков - не более чем за 2 тысячи.