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РИА Новости

Южнокорейский вертолет упал у берегов спорных островов в Японском море

02:54 01.11.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВертолет
Вертолет
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Вертолет. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Южнокорейский вертолет разбился у берегов спорных островов Токто в Японском море, семь человек пропали без вести, передает агентство Ренхап.
На борту вертолета находился раненый рыбак, его друг и пять сотрудников спасательной службы.
В поисковой операции участвуют несколько десятков военных кораблей и вертолеты.
Группа островов Токто (японское название Такэсима) расположена между Японией и Южной Кореей в Японском море. После Второй мировой войны эти острова стали корейскими. Япония называет это "незаконной оккупацией" и считает острова частью своей территории и административно включает их в префектуру Симанэ. Острова известны также как скалы Лианкур. Япония предлагает Южной Корее вынести вопрос об островах на рассмотрение Международного суда ООН. Южная Корея же считает, что спора вокруг островов Токто нет, так как они являются корейской территорией исторически, географически и юридически.
Вертолет
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Японское мореЮжная КореяВ мире
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