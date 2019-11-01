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РИА Новости

Джигурда пообещал "нокаутировать" Малахова

02:10 01.11.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкАктер Никита Джигурда
Актер Никита Джигурда
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Актер Никита Джигурда. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Актер Никита Джигурда вызвал телеведущего Андрея Малахова на боксерский поединок. Соответствующую запись он опубликовал в своем Instagram.
"Никита Джигурда вызывает Андрея Малахова на боксерский ринг, как на дуэль!" - написал актер.
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Причиной подобного поступка, как утверждает Джигурда, стало то, что Малахов не принес извинений бывшей жене актера Марине Анисиной, которую телеведущий якобы оскорблял в эфирах своих шоу.
При этом он пообещал "нокаутировать" Малахова за его "подлости и фейки в адрес уважаемых женщин и мужчин".
В сентябре вокруг Малахова разразился скандал из-за его высказываний, прозвучавших в передаче "Прямой эфир". Телеведущий предположил, что гражданин Киргизии мог подстроить аварию, в результате которой погиб сын миллиардера Владимира Маругова.
Это вызвало шквал негодования в киргизских социальных сетях, пользователи потребовали от журналиста извинений. Малахов, комментируя инцидент, выразил сожаление, что его слова неправильно поняли.
Телеведущий Андрей Малахов
2 октября, 04:04РИА Новости
Малахов попросил прощения на киргизском в "Прямом эфире"
3810236533
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Шоу-бизнесАндрей МалаховНикита ДжигурдаРоссия
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