Джигурда пообещал "нокаутировать" Малахова

"Никита Джигурда вызывает Андрея Малахова на боксерский ринг, как на дуэль!" - написал актер.

Причиной подобного поступка, как утверждает Джигурда, стало то, что Малахов не принес извинений бывшей жене актера Марине Анисиной, которую телеведущий якобы оскорблял в эфирах своих шоу.

При этом он пообещал "нокаутировать" Малахова за его "подлости и фейки в адрес уважаемых женщин и мужчин".

В сентябре вокруг Малахова разразился скандал из-за его высказываний, прозвучавших в передаче "Прямой эфир". Телеведущий предположил, что гражданин Киргизии мог подстроить аварию, в результате которой погиб сын миллиардера Владимира Маругова.