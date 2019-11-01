Посол РФ в Израиле прокомментировал решение экстрадировать Буркова в США

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 ноя - РИА Новости. Решение Решение Израиля об экстрадиции гражданина России Алексея Буркова США неприемлемо и не имеет юридических и политических оснований, сказал посол России в Израиле Анатолий Викторов.

Министр юстиции Израиля Амир Охана в среду вечером подписал решение об экстрадиции россиянина Алексея Буркова в США. Как заявили в минюсте, "решение было принято после детальных консультаций с различными сторонами, с учетом политических и правовых факторов.

"Я не могу комментировать решение министра юстиции, которое было озвучено через прессу, текста мы не видели. Это, к сожалению, в современном мире, в том числе в Израиле, становится некой практикой, параллельно или даже заранее через прессу какие-то решения пропускать", - сказал Викторов российским журналистам.

"Мы внимательно изучим, посмотрим, но моя первая реакция состоит в том, что это абсолютно неприемлемое решение, которое не имеет никаких юридических и политических оснований", - добавил посол. Комментарий был дан до того, как стало известно о том, что Верховный суд приостановил экстрадицию Буркова.

Такое решение суд вынес после петиции семьи осужденной в РФ израильтянки Наамы Иссахар, которая рассчитывает на ее обмен на Буркова.

В декабре 2015 года жителя Санкт-Петербурга Буркова арестовали в аэропорту Тель-Авива по запросу США. Органы американской юстиции инкриминировали ему преступления в компьютерной сфере. Экстрадиция россиянина рассматривалась в окружном суде Иерусалима в закрытом режиме. Запрос на экстрадицию Буркова также был направлен в Израиль российской стороной.