Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-01T02:05Z
https://ria.ru/20191101/1560463663.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/153245/56/1532455634_0:0:1036:583_1036x0_80_0_0_8e5ac4f29b3bcdea42bd59505e83d126.jpg
РИА Новости

Посол РФ в Израиле прокомментировал решение экстрадировать Буркова в США

02:05 01.11.2019
2164
© Фото : МИД РФПосол РФ в Тель-Авиве Анатолий Викторов
Посол РФ в Тель-Авиве Анатолий Викторов
© Фото : МИД РФ
Посол РФ в Тель-Авиве Анатолий Викторов . Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 1 ноя - РИА Новости. Решение Израиля об экстрадиции гражданина России Алексея Буркова в США неприемлемо и не имеет юридических и политических оснований, сказал посол России в Израиле Анатолий Викторов.
Министр юстиции Израиля Амир Охана в среду вечером подписал решение об экстрадиции россиянина Алексея Буркова в США. Как заявили в минюсте, "решение было принято после детальных консультаций с различными сторонами, с учетом политических и правовых факторов.
"Я не могу комментировать решение министра юстиции, которое было озвучено через прессу, текста мы не видели. Это, к сожалению, в современном мире, в том числе в Израиле, становится некой практикой, параллельно или даже заранее через прессу какие-то решения пропускать", - сказал Викторов российским журналистам.
"Мы внимательно изучим, посмотрим, но моя первая реакция состоит в том, что это абсолютно неприемлемое решение, которое не имеет никаких юридических и политических оснований", - добавил посол. Комментарий был дан до того, как стало известно о том, что Верховный суд приостановил экстрадицию Буркова.
Алексей Бурков
01:00РИА Новости
СМИ: израильский суд приостановил экстрадицию россиянина Буркова в США
Такое решение суд вынес после петиции семьи осужденной в РФ израильтянки Наамы Иссахар, которая рассчитывает на ее обмен на Буркова.
В декабре 2015 года жителя Санкт-Петербурга Буркова арестовали в аэропорту Тель-Авива по запросу США. Органы американской юстиции инкриминировали ему преступления в компьютерной сфере. Экстрадиция россиянина рассматривалась в окружном суде Иерусалима в закрытом режиме. Запрос на экстрадицию Буркова также был направлен в Израиль российской стороной.
Двадцатишестилетняя гражданка Израиля Наама Иссахар приговорена 11 октября Химкинским судом к 7,5 годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков. Израильтянку задержали 9 апреля этого года в транзитной зоне аэропорта Шереметьево, когда она летела из Дели в Тель-Авив. В сумке девушки были обнаружены 9,6 грамма гашиша. Прошение о помиловании израильтянки на имя президента РФ Владимира Путина направили премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент страны Реувен Ривлин.
Полиция Израиля
15 октября, 16:42РИА Новости
Задержанного в Израиле россиянина Буркова перевели под особый надзор
114123360
Обсудить 8
Алексей БурковАнатолий ВикторовРоссияСШАИзраильВ мире
Популярные комментарии
Ещё ваших российских гастарбайтеров из Израиля заберите, а также туристов, которые считают, что если платят за что-то в отеле или ресторане, то им можно напиваться в хлам, вести себя по свински и требовать, чтоб все по русски с ними говорили. И Израиль чище станет
1 ноября, 09:38
O Oleg Isr
2000007
Ваши слова, да в уши главе МИД в Москве. Гастарбайтеров, российских в разы стало меньше. А еще на шепчите, авиа сообщение перекрыть, что бы наивные израильтяне не попадались и потом с них не делали предмет торга.
1 ноября, 07:42
ייי י
1410004
Рекомендуем
Скорая помощь на территории детского сада Сказка в Нарьян-Маре, где произошло убийство ребенка
В Нарьян-Маре мужчина зарезал ребенка в детском саду
Президент Украины Владимир Зеленский и генсек НАТО Йенс Столтенберг во время встречи в Киеве. 31 октября 2019
Фото стоящего перед Столтенбергом Зеленского рассмешило пользователей Сети
Листы с денежными купюрами
Немецкие СМИ сообщили о "возвращении" рубля
Здание Министерства обороны России на Фрунзенской набережной в Москве
Минобороны назвало провокацией видео "издевательств" в Забайкалье
Турецкие военные в Сирии
Турция передала России 18 пленных сирийских военных
Строительство газопровода Северный поток — 2
Нацбанк Украины оценил потери от сокращения транзита российского газа
Истребитель-бомбардировщик Су-34
Перевозка Су-34 по дороге удивила американские СМИ
Алексей Бурков
СМИ: израильский суд приостановил экстрадицию россиянина Буркова в США
Трубоукладочное судно Pioneering Spirit в Шведской исключительной экономической зоне
Welt назвала Украину победителем в борьбе с "Северным потоком — 2"
Постпред Российской Федерации при ООН Василий Небензя
Небензя назвал избиение российского дипломата в Косово шокирующим
Детский сад Сказка в Нарьян-Маре, где произошло убийство ребенка
Мать убитого в Нарьян-Маре мальчика рассказала подробности случившегося
Цех розлива алкоголя
Ученые назвали причину тяги к алкоголю
Бывший глава города Киселевск Кемеровской области Сергей Лаврентьев
В Кузбассе убит экс-мэр Киселевска
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Госдеп согласился опубликовать документы по Украине
Президент Сирийской арабской республики Башар Асад
Асад назвал Трампа лучшим президентом США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:57В Красноярске вынесли приговор вымогавшей деньги у одноклассницы школьнице
10:55Путин: важность стоящих перед ФССП задач требует высочайшей компетентности
10:53В МИД Китая прокомментировали заявления о подписании в Макао сделки с США
10:53Память русской великой княгини-мученицы почтут в Берлине
10:51Поставки нефти на Марийский НПЗ возобновились впервые с конца июля
10:49В Мурманске площадь пожара на овощном складе возросла до 600 "квадратов"
10:48Большинство россиян поддерживают введение отцовского капитала
10:48Прокуратура запросила для Серебренникова подписку о невыезде
10:47Глава Бразилии отменил подписку правительства на одну из ведущих газет
10:45В Томске будут судить дилеров, у которых изъяли 75 килограммов наркотиков
10:43Почти 70% семей не получают необходимых мер поддержки, заявили в ОП
10:39Эксперт рассказал, для кого предназначались новые пуски ракет КНДР
10:34Историко-культурный стандарт даст учителям точку опоры, заявила Васильева
10:33В Тулуне полностью потушили свалку с завалами от наводнения
10:31Диппредставительства Израиля возобновили работу после забастовки
10:31В Гааге определят состав суда по делу о скифском золоте
10:28В Охе на Сахалине, где подростки создали "бойцовский клуб", усилили патрули
10:26Прокуратура Кузбасса взяла на контроль дело убийства экс-мэра Киселевска
10:25Медведев отметил роль судебных приставов в укреплении законности в стране
10:21Правительство одобрило изменения в распределении средств на соцразвитие ДФО
Лента новостейМолния