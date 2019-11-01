Назначен новый ректор Академии музыки имени Гнесиных

Отмечается, что выборы ректора прошли в минувший понедельник, большинством голосов был выбран Рыжинский. "Он много лет работает в вузе, создал при нем один из сильнейших хоров мира, который в этом году завоевал золото на Европейских хоровых играх. Отмечу, что Александр Сергеевич, по сути, занял координирующую и содержательную роль при разработке и обновлении федеральных государственных образовательных стандартов в сфере музыкального образования, разработке образовательных программ", - сказала директор департамента науки и образования ведомства Наталья Шутенко, чьи слова приводит пресс-служба.