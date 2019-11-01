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РИА Новости
Культура

Назначен новый ректор Академии музыки имени Гнесиных

03:38 01.11.2019
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкРоссийская Академия музыки имени Гнесиных
Российская Академия музыки имени Гнесиных
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 01 ноя - РИА Новости. Ректором Российской академии музыки имени Гнесиных назначен проректор по стратегическому развитию профессионального музыкального образования Александр Рыжинский, сообщили в пресс-службе Министерства культуры РФ.
"Галина Маяровская, занимавшая этот пост с марта 2008 года, стала президентом академии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что выборы ректора прошли в минувший понедельник, большинством голосов был выбран Рыжинский. "Он много лет работает в вузе, создал при нем один из сильнейших хоров мира, который в этом году завоевал золото на Европейских хоровых играх. Отмечу, что Александр Сергеевич, по сути, занял координирующую и содержательную роль при разработке и обновлении федеральных государственных образовательных стандартов в сфере музыкального образования, разработке образовательных программ", - сказала директор департамента науки и образования ведомства Наталья Шутенко, чьи слова приводит пресс-служба.
Рыжинский являлся проректором по стратегическому развитию профессионального музыкального образования Гнесинки, работает в учебном заведении с 2009 года. Занимал должности старшего преподавателя и доцента, с 2017 года являлся профессором кафедры хорового дирижирования. В 2010 году силами студентов кафедры организовал ансамбль современной хоровой музыки "Altro сого", ставший лауреатом всероссийских и международных конкурсов и занимающий шестое место в рейтинге 10 сильнейших хоров мира.
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