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РИА Новости

Госдеп обвинил "российских троллей" во вмешательстве в протесты в Чили

01:41 01.11.2019 (обновлено: 04:52 01.11.2019)
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© REUTERS / Ivan AlvaradoМассовые протесты в Чили
Массовые протесты в Чили
© REUTERS / Ivan Alvarado
ВАШИНГТОН, 1 ноя – РИА Новости. США видят признаки того, что "российские тролли" в соцсетях якобы мешают политическому диалогу в Чили, заявил в пятницу журналистам представитель госдепартамента, однако не смог ответить, связаны ли эти люди с российскими властями.

"Что мы говорим применительно к России, так это то, что мы видим очевидные признаки того, что люди (из России – ред.) пользуются этими дебатами (в обществе – ред.) и искажают их через троллинг в социальных медиа, стремятся усугубить раскол, раздуть конфликт и везде действовать как помеха демократическим дебатам. В этом - проблема", - заявил он.

По его утверждению, "российские действия поддерживают негативный ход дебатов". Представитель госдепартамента высказал мнение, что Россия в целом заинтересована в нестабильности в регионе. Он отказался ответить на вопрос о том, есть ли признаки того, что эти действия в интернете связаны с российскими властями.
В последние недели по всему Чили проходят массовые акции протеста, которые часто заканчиваются беспорядками и столкновениями с полицией. В стране вводилось чрезвычайное положение, несколько ночей подряд действовал комендантский час.
Ранее компания Facebook удалила четыре сети аккаунтов, три из Ирана и одну из России, которые якобы служили инструментом внешнего влияния на США, Северную Африку и Латинскую Америку.
Вашингтон регулярно обвиняет Москву во вмешательстве в дела разных стран, Россия последовательно отрицает подобные обвинения.
Акция протеста в Сантьяго
Вчера, 09:28РИА Новости
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Протесты в ЧилиГосударственный департамент СШАРоссияЧилиСШАВ мире
Популярные комментарии
А когда в Венесуэле шли беспорядки, их это устраивало?!
1 ноября, 03:55
иван иванов
56200021
госдепу пора обвинить госдеп за вмешательство в выборы и нанять на работу поумней тролей. а то сами себя уже затролили. псаки так не псакалась.
1 ноября, 04:44
пппавел попов
28160007
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