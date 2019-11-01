Госдеп обвинил "российских троллей" во вмешательстве в протесты в Чили

"Что мы говорим применительно к России, так это то, что мы видим очевидные признаки того, что люди (из России – ред.) пользуются этими дебатами (в обществе – ред.) и искажают их через троллинг в социальных медиа, стремятся усугубить раскол, раздуть конфликт и везде действовать как помеха демократическим дебатам. В этом - проблема", - заявил он.
По его утверждению, "российские действия поддерживают негативный ход дебатов". Представитель госдепартамента высказал мнение, что Россия в целом заинтересована в нестабильности в регионе. Он отказался ответить на вопрос о том, есть ли признаки того, что эти действия в интернете связаны с российскими властями.
В последние недели по всему Чили проходят массовые акции протеста, которые часто заканчиваются беспорядками и столкновениями с полицией. В стране вводилось чрезвычайное положение, несколько ночей подряд действовал комендантский час.
Ранее компания Facebook удалила четыре сети аккаунтов, три из Ирана и одну из России, которые якобы служили инструментом внешнего влияния на США, Северную Африку и Латинскую Америку.
Вашингтон регулярно обвиняет Москву во вмешательстве в дела разных стран, Россия последовательно отрицает подобные обвинения.