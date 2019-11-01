Госдеп обвинил "российских троллей" во вмешательстве в протесты в Чили

"Что мы говорим применительно к России, так это то, что мы видим очевидные признаки того, что люди (из России – ред.) пользуются этими дебатами (в обществе – ред.) и искажают их через троллинг в социальных медиа, стремятся усугубить раскол, раздуть конфликт и везде действовать как помеха демократическим дебатам. В этом - проблема", - заявил он.