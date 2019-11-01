Небензя назвал избиение российского дипломата в Косово шокирующим

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Подробности избиения российского сотрудника миссии ООН в Подробности избиения российского сотрудника миссии ООН в Косово Михаила Краснощекова шокируют, заявил постпред России при всемирной организации Василий Небензя

"Косовские силовики вытащили его из салона автомобиля с применением физической силы, ударили головой о <...> дверь, нанесли ему множественные удары руками, после чего применили спецсредства и наручники. Затолкали его на заднее сиденье его же автомобиля, где продолжили избивать", — рассказал Небензя на заседании Совбеза ООН по Косово.

Он добавил, что у Краснощекова забрали идентификационную карту, водительские права сотрудника ООН, а кроме того разбили мобильный телефон.

Эта картина нападения, по мнению постпреда, "свидетельствует о незрелости косово-албанских силовых структур и их низкой культуре".

Небензя призвал Совет Безопасности решительно осудить нападение на Краснощекова и наказать виновных. Он добавил, что Россия согласна с выводом представителя ООН по этому инциденту.