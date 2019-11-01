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РИА Новости

Небензя назвал избиение российского дипломата в Косово шокирующим

01:35 01.11.2019 (обновлено: 10:21 01.11.2019)
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© AFP 2019 / Hector Retamal Постпред Российской Федерации при ООН Василий Небензя
Постпред Российской Федерации при ООН Василий Небензя
© AFP 2019 / Hector Retamal
Постпред Российской Федерации при ООН Василий Небензя. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Подробности избиения российского сотрудника миссии ООН в Косово Михаила Краснощекова шокируют, заявил постпред России при всемирной организации Василий Небензя.

"Косовские силовики вытащили его из салона автомобиля с применением физической силы, ударили головой о <...> дверь, нанесли ему множественные удары руками, после чего применили спецсредства и наручники. Затолкали его на заднее сиденье его же автомобиля, где продолжили избивать", — рассказал Небензя на заседании Совбеза ООН по Косово.

Он добавил, что у Краснощекова забрали идентификационную карту, водительские права сотрудника ООН, а кроме того разбили мобильный телефон.
Эта картина нападения, по мнению постпреда, "свидетельствует о незрелости косово-албанских силовых структур и их низкой культуре".
Небензя призвал Совет Безопасности решительно осудить нападение на Краснощекова и наказать виновных. Он добавил, что Россия согласна с выводом представителя ООН по этому инциденту.
Косово-албанский спецназ 28 мая проводил операцию в сербских муниципалитетах на севере края. Всего были задержаны несколько десятков человек, в том числе сотрудник миссии ООН Михаил Краснощеков, хотя у него имелся дипломатический иммунитет. Россиянина жестоко избили, он получил переломы скуловой кости и верхней челюсти и некоторое время провел в больнице.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя
01:19РИА Новости
Небензя призвал Совбез осудить нападение на российского дипломата в Косово
9421121048035
Обсудить 19
Василий НебензяСовет Безопасности ООНКосовоРоссияВ мире
Популярные комментарии
Долго же он думал. Наверно боялся что нибудь не так сказать,чтобы тоже потом его из машины не вытаскивали и не ломали скулу
1 ноября, 02:20
ИБИван Бездомный
12204167
Бомбануть МВД, чтобы шавки знали хозяина.
1 ноября, 03:03
АБАлександр Баринов
5300102
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