Небензя назвал избиение российского дипломата в Косово шокирующим

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Подробности избиения российского сотрудника миссии ООН в Косово Михаила Краснощекова шокируют, заявил постпред России при всемирной организации Василий Небензя.
"Косовские силовики вытащили его из салона автомобиля с применением физической силы, ударили головой о <...> дверь, нанесли ему множественные удары руками, после чего применили спецсредства и наручники. Затолкали его на заднее сиденье его же автомобиля, где продолжили избивать", — рассказал Небензя на заседании Совбеза ООН по Косово.
Он добавил, что у Краснощекова забрали идентификационную карту, водительские права сотрудника ООН, а кроме того разбили мобильный телефон.
Эта картина нападения, по мнению постпреда, "свидетельствует о незрелости косово-албанских силовых структур и их низкой культуре".
Небензя призвал Совет Безопасности решительно осудить нападение на Краснощекова и наказать виновных. Он добавил, что Россия согласна с выводом представителя ООН по этому инциденту.
Косово-албанский спецназ 28 мая проводил операцию в сербских муниципалитетах на севере края. Всего были задержаны несколько десятков человек, в том числе сотрудник миссии ООН Михаил Краснощеков, хотя у него имелся дипломатический иммунитет. Россиянина жестоко избили, он получил переломы скуловой кости и верхней челюсти и некоторое время провел в больнице.