США ввели новые санкции против Ирана

"Это решение поможет сохранить наблюдение за гражданской ядерной программой Ирана, снизить риски распространения, ограничить возможность Ирана уменьшить "время прорыва" к обретению ядерного оружия и не допустить, чтобы режим перепрофилировал объекты с целью распространения", — уточняется в релизе.
Строительный сектор Ирана попал под санкции, поскольку, по мнению Вашингтона, "прямо или косвенно контролируется Корпусом стражей Исламской революции". В этой связи вводится запрет на продажу, поставку или передачу Ирану необработанных или полуобработанных металлов, графита, угля и программного обеспечения для этой отрасли.
Кроме того, под запрет попадают поставки четырех видов материалов (разновидности стальных труб, фольги и т.п.), которые, по мнению США, могут быть использованы в ядерной или ракетной программах.
Также Госдеп продлил действие исключений, позволяющих России, Китаю и европейским странам продолжать работу на иранских ядерных объектах, что не позволит Тегерану использовать их для ядерных исследований.
Выход США из ядерной сделки с Ираном
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий, который предполагал снятие санкций с Тегерана в обмен на ограничение его ядерной программы.
Уже через три года США приняли решение об одностороннем выходе из сделки и восстановлении ограничений против Исламской Республики.
Еще через год Иран начал отказываться от выполнения ряда обязательств по соглашению, первый этап касался запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Позже в Тегеране заявили, что будут обогащать уран на том уровне, который необходим стране. Третий этап начался 6 сентября, когда было объявлено о работе с целым рядом центрифуг без ограничений в сфере ядерных исследований.