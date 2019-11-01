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РИА Новости

США ввели новые санкции против Ирана

01:33 01.11.2019 (обновлено: 09:01 01.11.2019)
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© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 ноя — РИА Новости. США расширили санкции против Ирана, добавив в ограничительные списки строительный сектор Исламской республики и наложив запрет на поставки ряда материалов, которые могут быть использованы для ядерной и ракетной программ, говорится в сообщении госдепартамента.

"Это решение поможет сохранить наблюдение за гражданской ядерной программой Ирана, снизить риски распространения, ограничить возможность Ирана уменьшить "время прорыва" к обретению ядерного оружия и не допустить, чтобы режим перепрофилировал объекты с целью распространения", — уточняется в релизе.

Строительный сектор Ирана попал под санкции, поскольку, по мнению Вашингтона, "прямо или косвенно контролируется Корпусом стражей Исламской революции". В этой связи вводится запрет на продажу, поставку или передачу Ирану необработанных или полуобработанных металлов, графита, угля и программного обеспечения для этой отрасли.
Кроме того, под запрет попадают поставки четырех видов материалов (разновидности стальных труб, фольги и т.п.), которые, по мнению США, могут быть использованы в ядерной или ракетной программах.
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Также Госдеп продлил действие исключений, позволяющих России, Китаю и европейским странам продолжать работу на иранских ядерных объектах, что не позволит Тегерану использовать их для ядерных исследований.

Выход США из ядерной сделки с Ираном

В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий, который предполагал снятие санкций с Тегерана в обмен на ограничение его ядерной программы.
Уже через три года США приняли решение об одностороннем выходе из сделки и восстановлении ограничений против Исламской Республики.
Еще через год Иран начал отказываться от выполнения ряда обязательств по соглашению, первый этап касался запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Позже в Тегеране заявили, что будут обогащать уран на том уровне, который необходим стране. Третий этап начался 6 сентября, когда было объявлено о работе с целым рядом центрифуг без ограничений в сфере ядерных исследований.
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Государственный департамент СШАИранСШАВ мире
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