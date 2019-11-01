США ввели новые санкции против Ирана

ВАШИНГТОН, 1 ноя — РИА Новости. США расширили санкции против Ирана , добавив в ограничительные списки строительный сектор Исламской республики и наложив запрет на поставки ряда материалов, которые могут быть использованы для ядерной и ракетной программ, говорится в сообщении госдепартамента.

"Это решение поможет сохранить наблюдение за гражданской ядерной программой Ирана, снизить риски распространения, ограничить возможность Ирана уменьшить "время прорыва" к обретению ядерного оружия и не допустить, чтобы режим перепрофилировал объекты с целью распространения", — уточняется в релизе.

Строительный сектор Ирана попал под санкции, поскольку, по мнению Вашингтона, "прямо или косвенно контролируется Корпусом стражей Исламской революции". В этой связи вводится запрет на продажу, поставку или передачу Ирану необработанных или полуобработанных металлов, графита, угля и программного обеспечения для этой отрасли.

Кроме того, под запрет попадают поставки четырех видов материалов (разновидности стальных труб, фольги и т.п.), которые, по мнению США, могут быть использованы в ядерной или ракетной программах.

Также Госдеп продлил действие исключений, позволяющих России, Китаю и европейским странам продолжать работу на иранских ядерных объектах, что не позволит Тегерану использовать их для ядерных исследований.

Выход США из ядерной сделки с Ираном

В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий, который предполагал снятие санкций с Тегерана в обмен на ограничение его ядерной программы.

Уже через три года США приняли решение об одностороннем выходе из сделки и восстановлении ограничений против Исламской Республики.