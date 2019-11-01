Ким Чен Ын поздравил сотрудников ВПК с успешными пусками ракет

В четверг Северная Корея произвела пуски двух ракет из провинции Пхёнан-Намдо, дальность полета которых составила 350-400 километров, а высота – 100 километров. Военные Южной Кореи настаивают на том, что ракеты пролетели расстояние в 370 километров, а высота полета составила 90 километров. По мнению министерства обороны Японии, ракеты упали за пределами ее исключительной экономической зоны.