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РИА Новости

Ким Чен Ын поздравил сотрудников ВПК с успешными пусками ракет

01:06 01.11.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкКим Чен Ын
Ким Чен Ын
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Ким Чен Ын. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Северокорейский лидер Ким Чен Ын поздравил специалистов Академии национальной обороны с очередным успешным испытанием сверхкрупной пусковой установки РСЗО, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
В четверг Северная Корея произвела пуски двух ракет из провинции Пхёнан-Намдо, дальность полета которых составила 350-400 километров, а высота – 100 километров. Военные Южной Кореи настаивают на том, что ракеты пролетели расстояние в 370 километров, а высота полета составила 90 километров. По мнению министерства обороны Японии, ракеты упали за пределами ее исключительной экономической зоны.
В сообщении ЦТАК говорится, что испытания были проведены для проверки безопасности системы непрерывного огня.
Отмечается, что Ким Чен Ын выразил удовлетворение успешными пусками и поздравил с их осуществлением специалистов оборонной отрасли.
О первом испытании "новой сверхкрупной" ракетной пусковой установки ЦТАК сообщало в конце августа.
Трансляция телевизионного выпуска новостей о запуске ракет Северной Кореей в Сеуле
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Ким Чен ЫнКНДРВ мире
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