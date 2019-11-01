Ким Чен Ын поздравил сотрудников ВПК с успешными пусками ракет

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Северокорейский лидер Ким Чен Ын поздравил специалистов Академии национальной обороны с очередным успешным испытанием сверхкрупной пусковой установки РСЗО, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
В четверг Северная Корея произвела пуски двух ракет из провинции Пхёнан-Намдо, дальность полета которых составила 350-400 километров, а высота – 100 километров. Военные Южной Кореи настаивают на том, что ракеты пролетели расстояние в 370 километров, а высота полета составила 90 километров. По мнению министерства обороны Японии, ракеты упали за пределами ее исключительной экономической зоны.
В сообщении ЦТАК говорится, что испытания были проведены для проверки безопасности системы непрерывного огня.
Отмечается, что Ким Чен Ын выразил удовлетворение успешными пусками и поздравил с их осуществлением специалистов оборонной отрасли.
О первом испытании "новой сверхкрупной" ракетной пусковой установки ЦТАК сообщало в конце августа.