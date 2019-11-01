Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-01T01:13Z
https://ria.ru/20191101/1560463265.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155743/73/1557437383_0:187:2802:1763_1036x0_80_0_0_47579611b66af15fc1f6012b5e00e25d.jpg
РИА Новости

Трамп выдвинул кандидата на пост первого замгоссекретаря США

01:03 01.11.2019 (обновлено: 01:13 01.11.2019)
197
© AP Photo / Lee Jin-manСтивен Биган
Стивен Биган
© AP Photo / Lee Jin-man
Стивен Биган. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру спецпредставителя по КНДР Стивена Бигана на пост первого заместителя госсекретаря, говорится в распространенном в пятницу сообщении Белого дома.
"В сенат направлено представление кандидата: Стивен Биган из штата Мичиган на пост первого заместителя государственного секретаря вместо Джона Салливана", - сказано в документе.
Кандидатура Салливана сейчас проходит процедуру утверждения на пост посла США в РФ. В госдепартаменте он, в частности, отвечал за переговоры с Россией по сотрудничеству в борьбе с терроризмом.
Американский государственный и политический деятель Джон Салливан
22 октября, 13:53РИА Новости
Сыромолотов рассказал о кандидате на пост посла США в России Салливане
120102
Обсудить 0
Дональд ТрампСШАВ мире
Рекомендуем
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
США ввели новые санкции против Ирана
Ким Чен Ын
Ким Чен Ын поздравил сотрудников ВПК с успешными пусками ракет
Камчатка
Камчатка готова к росту потока туристов из Китая, заявили власти
Лодка с мигрантами недалеко от берегов Ливии
Береговая охрана Ливии спасла 200 мигрантов в Средиземном море
Президент США Дональд Трамп
Трамп прокомментировал принятие резолюции о процедуре импичмента
Перу
В Перу два человека погибли, 30 ранены в ДТП с автобусом
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Небензя призвал Совбез осудить нападение на российского дипломата в Косово
Посол РФ в Тель-Авиве Анатолий Викторов
Посол РФ в Израиле прокомментировал решение экстрадировать Буркова в США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
СМИ: Белый дом определился с кандидатом на должность и.о. главы МВБ
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
Пристайко: на Украине "нарабатываются концепции" двойного гражданства
Депутат Рады расплакалась на заседании
Депутат Рады расплакалась на заседании
Вид на Филиппины
На севере Филиппин 19 человек погибли при падении грузовика в овраг
Вертолет
Южнокорейский вертолет упал у берегов спорных островов в Японском море
Алексей Бурков
СМИ: израильский суд приостановил экстрадицию россиянина Буркова в США
Американский солдат
США намерены увеличить военное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:57В Красноярске вынесли приговор вымогавшей деньги у одноклассницы школьнице
10:55Путин: важность стоящих перед ФССП задач требует высочайшей компетентности
10:53В МИД Китая прокомментировали заявления о подписании в Макао сделки с США
10:53Память русской великой княгини-мученицы почтут в Берлине
10:51Поставки нефти на Марийский НПЗ возобновились впервые с конца июля
10:49В Мурманске площадь пожара на овощном складе возросла до 600 "квадратов"
10:48Большинство россиян поддерживают введение отцовского капитала
10:48Прокуратура запросила для Серебренникова подписку о невыезде
10:47Глава Бразилии отменил подписку правительства на одну из ведущих газет
10:45В Томске будут судить дилеров, у которых изъяли 75 килограммов наркотиков
10:43Почти 70% семей не получают необходимых мер поддержки, заявили в ОП
10:39Эксперт рассказал, для кого предназначались новые пуски ракет КНДР
10:34Историко-культурный стандарт даст учителям точку опоры, заявила Васильева
10:33В Тулуне полностью потушили свалку с завалами от наводнения
10:31Диппредставительства Израиля возобновили работу после забастовки
10:31В Гааге определят состав суда по делу о скифском золоте
10:28В Охе на Сахалине, где подростки создали "бойцовский клуб", усилили патрули
10:26Прокуратура Кузбасса взяла на контроль дело убийства экс-мэра Киселевска
10:25Медведев отметил роль судебных приставов в укреплении законности в стране
10:21Правительство одобрило изменения в распределении средств на соцразвитие ДФО
Лента новостейМолния