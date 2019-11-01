СМИ: израильский суд приостановил экстрадицию россиянина Буркова в США

По сведениям издания, такое решение суд принял после того, как семья осужденной в России израильтянки Наамы Иссахар, которая рассчитывает на ее обмен на Буркова, подала петицию против экстрадиции в Высший суд справедливости.

Жителя Санкт-Петербурга Алексея Буркова арестовали в аэропорту Тель-Авива в декабре 2015 года. В США его обвиняют в киберпреступлениях в банковской сфере. Вопрос об экстрадиции россиянина рассматривался в окружном суде Иерусалима в закрытом режиме.

Вечером 30 октября глава израильского Минюста Амир Охана подписал решение об экстрадиции Буркова в Соединенные Штаты. Как заявили в министерстве, решение принято после детальных консультаций с разными сторонами и с учетом политических и правовых факторов.

В начале октября химкинский суд приговорил гражданку Израиля Нааму Иссахар к семи с половиной годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков — в багаже израильтянки, летевшей транзитным рейсом через Шереметьево, обнаружили 9,6 грамма гашиша.