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РИА Новости

СМИ: израильский суд приостановил экстрадицию россиянина Буркова в США

01:00 01.11.2019 (обновлено: 10:50 01.11.2019)
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© Фото : соцсетиАлексей Бурков
Алексей Бурков
© Фото : соцсети
ТЕЛЬ-АВИВ, 1 ноя — РИА Новости. Верховный суд Израиля наложил временный запрет на экстрадицию россиянина Алексея Буркова в США, сообщила газета Jerusalem Post.
По сведениям издания, такое решение суд принял после того, как семья осужденной в России израильтянки Наамы Иссахар, которая рассчитывает на ее обмен на Буркова, подала петицию против экстрадиции в Высший суд справедливости.
Жителя Санкт-Петербурга Алексея Буркова арестовали в аэропорту Тель-Авива в декабре 2015 года. В США его обвиняют в киберпреступлениях в банковской сфере. Вопрос об экстрадиции россиянина рассматривался в окружном суде Иерусалима в закрытом режиме.
Вечером 30 октября глава израильского Минюста Амир Охана подписал решение об экстрадиции Буркова в Соединенные Штаты. Как заявили в министерстве, решение принято после детальных консультаций с разными сторонами и с учетом политических и правовых факторов.
В начале октября химкинский суд приговорил гражданку Израиля Нааму Иссахар к семи с половиной годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков — в багаже израильтянки, летевшей транзитным рейсом через Шереметьево, обнаружили 9,6 грамма гашиша.
Прошение о помиловании Иссахар направили президенту Владимиру Путину премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Реувен Ривлин.
Полиция Израиля
15 октября, 16:42РИА Новости
Задержанного в Израиле россиянина Буркова перевели под особый надзор
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Алексей БурковИерусалимРоссияСШАИзраильВ мире
Популярные комментарии
Просто Иерусалим чтоб обменять на свою гражданку захватил Россиянина. Сначала питицыя на помилование а потом захват гражданина РФ.
1 ноября, 02:04
Andrej Kozakov
72002265
Просто железная логика. Израиль в 2015 арестовал россиянина для обмена на израильтянку, которую захватят в 2019.
1 ноября, 03:16
Black Scorpion
71190003
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