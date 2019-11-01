СМИ: израильский суд приостановил экстрадицию россиянина Буркова в США

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 ноя — РИА Новости. Верховный суд Израиля наложил временный запрет на экстрадицию россиянина Алексея Буркова в США, сообщила газета Jerusalem Post.
По сведениям издания, такое решение суд принял после того, как семья осужденной в России израильтянки Наамы Иссахар, которая рассчитывает на ее обмен на Буркова, подала петицию против экстрадиции в Высший суд справедливости.
Жителя Санкт-Петербурга Алексея Буркова арестовали в аэропорту Тель-Авива в декабре 2015 года. В США его обвиняют в киберпреступлениях в банковской сфере. Вопрос об экстрадиции россиянина рассматривался в окружном суде Иерусалима в закрытом режиме.
Вечером 30 октября глава израильского Минюста Амир Охана подписал решение об экстрадиции Буркова в Соединенные Штаты. Как заявили в министерстве, решение принято после детальных консультаций с разными сторонами и с учетом политических и правовых факторов.
В начале октября химкинский суд приговорил гражданку Израиля Нааму Иссахар к семи с половиной годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков — в багаже израильтянки, летевшей транзитным рейсом через Шереметьево, обнаружили 9,6 грамма гашиша.
Прошение о помиловании Иссахар направили президенту Владимиру Путину премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Реувен Ривлин.