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РИА Новости

В России вступил в силу закон об устойчивом Рунете

00:59 01.11.2019 (обновлено: 08:50 01.11.2019)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкНеделя российского интернета
Неделя российского интернета
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. В России вступил в силу закон об устойчивой работе российского сегмента интернета, который призван обеспечить его функционирование в случае угрозы из-за рубежа.
Президент Владимир Путин подписал соответствующий документ в мае.
Закон, в частности, предусматривает установку на сетях интернет-операторов технических средств контроля за соблюдением законодательства об ограничении доступа к противоправной информации. Такое оборудование должно предоставить государство.
Кроме того, предполагается создание центра мониторинга и управления Сетью, который будет координировать усилия интернет-операторов в чрезвычайных ситуациях.
Серверная
24 сентября, 16:35Радио Sputnik
В России начался монтаж оборудования для устойчивого Рунета
Внутренние сети без выхода в интернет не подпадают под действие закона. Информацию госорганов и госпредприятий дополнительно защитят шифрованием.
При угрозе функционированию Рунета Роскомнадзор сможет централизовано управлять сетями связи через специальное техническое оборудование или путем передачи указаний операторам.
Положения о криптографической защите информации и национальной системе доменных имен заработают с 1 января.
Как отмечал Владимир Путин, закон призван обеспечить надежное функционирование интернета в России и его суверенитет, речь об ограничениях не идет.
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Вчера, 11:00РИА Новости
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РоскомнадзорРоссияТехнологииОбщество
Популярные комментарии
"Вот так свобода и умирает — под гром аплодисментов."
1 ноября, 01:47
ssalazzle
1951372250
Защите чего, рунета??
1 ноября, 01:04
PZPetr Zhukoff
6622113114
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