В России вступил в силу закон об устойчивом Рунете

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. В . В России вступил в силу закон об устойчивой работе российского сегмента интернета, который призван обеспечить его функционирование в случае угрозы из-за рубежа.

Президент Владимир Путин подписал соответствующий документ в мае.

Закон, в частности, предусматривает установку на сетях интернет-операторов технических средств контроля за соблюдением законодательства об ограничении доступа к противоправной информации. Такое оборудование должно предоставить государство.

Кроме того, предполагается создание центра мониторинга и управления Сетью, который будет координировать усилия интернет-операторов в чрезвычайных ситуациях.

Внутренние сети без выхода в интернет не подпадают под действие закона. Информацию госорганов и госпредприятий дополнительно защитят шифрованием.

При угрозе функционированию Рунета Роскомнадзор сможет централизовано управлять сетями связи через специальное техническое оборудование или путем передачи указаний операторам.

Положения о криптографической защите информации и национальной системе доменных имен заработают с 1 января.