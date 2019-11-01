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РИА Новости
Религия и мировоззрение

В России вступил в силу закон, закрепляющий статус паломника

00:43 01.11.2019
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПаломники во время традиционного Царского крестного хода
Паломники во время традиционного Царского крестного хода
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Паломники во время традиционного Царского крестного хода. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Поправки в федеральные законы о "Об основах туристской деятельности" и "О свободе совести и о религиозных объединениях" вступают в силу в России в пятницу.
Нормы касаются религиозных организаций России всех конфессий, то есть паломнику или туристу необходимо соблюдать новые правила при посещении любых религиозных объектов страны.

Паломник – не турист

Законодательно закреплено понятие "паломник": в отличие от туриста, это человек, который посещает объекты религиозного назначения с главной целью - для участия в религиозных обрядах и церемониях. Соответственно, на паломников не распространяется действие закона "Об основах туристской деятельности".
Туристов же при посещении религиозных объектов закон обязал соблюдать принятый там порядок богослужений, обрядов и церемоний, а также приводить внешний вид в соответствие с требованиями религиозной организации. В случае если турист путешествует в составе организованной группы, отвечать за выполнение этих требований будет туроператор.
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Не только религиозные организации

Согласно закону, услуги по размещению, передвижению, питанию, экскурсионному и другому обслуживанию паломников (паломническая деятельность) осуществляют религиозные организации, на территории которых размещается паломник, а также компании, принадлежащие религиозным организациям.
Впрочем, религиозные организации вправе заключить с турфирмами соглашения, по которым последние тоже смогут предоставлять эти услуги паломникам. То есть теперь, например, духовенство каждого храма или монастыря сможет само решить, кто будет обслуживать их паломников.
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Мнения

Как следует из пояснительной записки к законопроекту, по мнению главы комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергея Гаврилова, закон "позволит защитить права верующих на посещение мест религиозного почитания, в том числе оградить их от недобросовестных организаторов таких поездок".
С этой точкой зрения согласны в Русской православной церкви. "Для паломника появилась своеобразная "гарантия качества". Религиозная организация вправе принимать паломников, предоставлять им питание, проживание. То есть перед паломниками появилась определенная ответственность", - пояснила РИА Новости один из авторов закона, глава правового управления Московской патриархии игуменья Ксения (Чернега).
Есть плюсы и для туристов: они с большей вероятностью получат качественную информацию. "Если турист или паломник приезжает в святое место, например в монастырь, экскурсию ему будет проводить гид из этого монастыря, а не из туристической группы. Это важно, потому что нужна достоверная, правильно поданная информация о святынях", - сказала игуменья Ксения.
При этом "религиозные организации смогут заключать договоры с туроператорами", отметил Гаврилов в официальном комментарии по поводу принятия закона.
"Так что механизм предлагается достаточно гибкий и учитывающий возможности конкретной епархии РПЦ, иной религиозной организации", - подытожил он.
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Религия и мировоззрениеРусская православная церковьРоссия
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