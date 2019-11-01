В России вступил в силу закон, закрепляющий статус паломника

МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Поправки в федеральные законы о "Об основах туристской деятельности" и "О свободе совести и о религиозных объединениях" вступают в силу в Поправки в федеральные законы о "Об основах туристской деятельности" и "О свободе совести и о религиозных объединениях" вступают в силу в России в пятницу.

Нормы касаются религиозных организаций России всех конфессий, то есть паломнику или туристу необходимо соблюдать новые правила при посещении любых религиозных объектов страны.

Паломник – не турист

Законодательно закреплено понятие "паломник": в отличие от туриста, это человек, который посещает объекты религиозного назначения с главной целью - для участия в религиозных обрядах и церемониях. Соответственно, на паломников не распространяется действие закона "Об основах туристской деятельности".

Туристов же при посещении религиозных объектов закон обязал соблюдать принятый там порядок богослужений, обрядов и церемоний, а также приводить внешний вид в соответствие с требованиями религиозной организации. В случае если турист путешествует в составе организованной группы, отвечать за выполнение этих требований будет туроператор.

Не только религиозные организации

Согласно закону, услуги по размещению, передвижению, питанию, экскурсионному и другому обслуживанию паломников (паломническая деятельность) осуществляют религиозные организации, на территории которых размещается паломник, а также компании, принадлежащие религиозным организациям.

Впрочем, религиозные организации вправе заключить с турфирмами соглашения, по которым последние тоже смогут предоставлять эти услуги паломникам. То есть теперь, например, духовенство каждого храма или монастыря сможет само решить, кто будет обслуживать их паломников.

Мнения

Как следует из пояснительной записки к законопроекту, по мнению главы комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергея Гаврилова, закон "позволит защитить права верующих на посещение мест религиозного почитания, в том числе оградить их от недобросовестных организаторов таких поездок".

С этой точкой зрения согласны в Русской православной церкви. "Для паломника появилась своеобразная "гарантия качества". Религиозная организация вправе принимать паломников, предоставлять им питание, проживание. То есть перед паломниками появилась определенная ответственность", - пояснила РИА Новости один из авторов закона, глава правового управления Московской патриархии игуменья Ксения (Чернега).

Есть плюсы и для туристов: они с большей вероятностью получат качественную информацию. "Если турист или паломник приезжает в святое место, например в монастырь, экскурсию ему будет проводить гид из этого монастыря, а не из туристической группы. Это важно, потому что нужна достоверная, правильно поданная информация о святынях", - сказала игуменья Ксения.

При этом "религиозные организации смогут заключать договоры с туроператорами", отметил Гаврилов в официальном комментарии по поводу принятия закона.