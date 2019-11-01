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РИА Новости

Первые ночные поезда отправятся из Москвы в Москву по кольцевому маршруту

00:35 01.11.2019 (обновлено: 04:56 01.11.2019)
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© Фото : АО "Трансмашхолдинг" / Артем БойцовКупейный вагон нового
Купейный вагон нового
© Фото : АО "Трансмашхолдинг" / Артем Бойцов
Купейный вагон нового
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Холдинг РЖД в пятницу запускает первые ночные поезда с кольцевым маршрутом, которые отправятся из Москвы, проедут через ряд близлежащих городов Московской, Калужской и Тульской областей и приедут вновь в столицу, следует из сообщения компании.
Новый маршрут позволит жителям южных районов Подмосковья добраться до Тулы и Калуги, а жителям соседних регионов доехать в аэропорт Домодедово. РЖД ранее сообщали, что поезда будут ходить ежедневно с 1 ноября с Киевского и Павелецкого вокзалов, следуя с остановками Балабаново, Обнинское, Малоярославец, Калуга, Алексин, Тула, Узловая, Бобрик-Донской, Новомосковск-1, Венев, Ожерелье, Кашира и Домодедово.
Поезда будут иметь вагоны четырех типов: плацкарт, сидячие, купе и СВ.
Согласно расписанию на сайте РЖД, поезд "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД) №603Ч с ноября будет отправляться с Киевского вокзала в 20.33 и прибывать на Павелецкий вокзал в 9.41 следующего дня. Время в пути составит 13 часов 8 минут. Поезд 603Х будет уезжать в 18.40 с Павелецкого вокзала и прибывать на Киевский вокзал в 7.55 следующего дня. Время в пути - 13 часов 15 минут.
В пресс-службе "Федеральной пассажирской компании" РИА Новости ранее сообщали, что решение запустить ночные пассажирские поезда, которые выезжают из Москвы, проезжают ряд близлежащих городов и возвращаются вновь в Москву, то есть идут кольцевым маршрутом, принято для развития межобластных перевозок и чтобы дать пассажирам возможность ехать в удобное время.
Станция МЦД
Вчера, 14:36Новости Подмосковья
Первые два диаметра МЦД планируют запустить 21 ноября
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РЖДМоскваОбщество
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