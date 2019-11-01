Первые ночные поезда отправятся из Москвы в Москву по кольцевому маршруту

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Холдинг Холдинг РЖД в пятницу запускает первые ночные поезда с кольцевым маршрутом, которые отправятся из Москвы, проедут через ряд близлежащих городов Московской, Калужской и Тульской областей и приедут вновь в столицу, следует из сообщения компании.

Новый маршрут позволит жителям южных районов Подмосковья добраться до Тулы и Калуги, а жителям соседних регионов доехать в аэропорт Домодедово. РЖД ранее сообщали, что поезда будут ходить ежедневно с 1 ноября с Киевского и Павелецкого вокзалов, следуя с остановками Балабаново, Обнинское, Малоярославец, Калуга, Алексин, Тула, Узловая, Бобрик-Донской, Новомосковск-1, Венев, Ожерелье, Кашира и Домодедово.

Поезда будут иметь вагоны четырех типов: плацкарт, сидячие, купе и СВ.

Согласно расписанию на сайте РЖД, поезд "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД) №603Ч с ноября будет отправляться с Киевского вокзала в 20.33 и прибывать на Павелецкий вокзал в 9.41 следующего дня. Время в пути составит 13 часов 8 минут. Поезд 603Х будет уезжать в 18.40 с Павелецкого вокзала и прибывать на Киевский вокзал в 7.55 следующего дня. Время в пути - 13 часов 15 минут.