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РИА Новости

В России вступил в силу закон о штрафах за нарушение режима труда водителей

00:27 01.11.2019
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© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкГрузовики в очереди на пересечение белорусско-литовской границы в пункте пропуска "Бенякони" в Гродненской области Белоруссии
Грузовики в очереди на пересечение белорусско-литовской границы в пункте пропуска Бенякони в Гродненской области Белоруссии
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Грузовики в очереди на пересечение белорусско-литовской границы в пункте пропуска "Бенякони" в Гродненской области Белоруссии. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Закон, вводящий административную ответственность за нарушение установленного режима труда и отдыха водителей, а также за работу без тахографов, вступил в силу в России в пятницу, 1 ноября.
Закон устанавливает ответственность как для самих водителей, так и для их руководителей. Согласно новым правилам, за нарушение норм времени управления транспортом или условий труда и отдыха, водителей будут штрафовать на сумму от 1,5 тысяч до 2 тысяч рублей, а для должностных лиц - от 7 тысяч до 10 тысяч рублей.
Индивидуальных предпринимателей или юридических лиц будут штрафовать за подобные нарушения только в том случае, если они фактически установили для водителей режим работы, нарушающий действующие нормативы. В таком случае индивидуальные предприниматели заплатят от 15 тысяч до 25 тысяч рублей штрафа, а юридические лица – от 20 тысяч до 50 тысяч рублей.
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Также законом введены штрафы за управление транспортом без работающего тахографа. Если водитель выехал на работу без этого прибора или же он был неправильно установлен или неисправен, водителя оштрафуют на сумму от 3 тысяч до пяти тысяч рублей.
Если автомобиль принадлежит иностранному перевозчику, то водитель обязан заполнять ежедневные регистрационные листки режима труда и отдыха, иначе его тоже оштрафуют.
Для выпустивших на линию транспорт без тахографов или с неисправными и неработающими приборами законом также вводятся штрафы: для должностных лиц - от 7 тысяч до 10 тысяч рублей; для индивидуальных предпринимателей - от 15 тысяч до 25 тысяч; на юридических лиц - от 20 тысяч до 50 тысяч.
При этом в законе отдельно обговаривается, что штраф не накладывается в том случае, если тахограф сломался уже после выхода водителя на работу.
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АвтоРоссия
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