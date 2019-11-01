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РИА Новости

В России вступили в силу упрощенные правила получения вида на жительство

00:24 01.11.2019 (обновлено: 04:24 01.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВид на жительство иностранного гражданина
Вид на жительство иностранного гражданина
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Вид на жительство иностранного гражданина. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Бессрочные виды на жительство появились в России. Также расширился круг иностранцев, которые могут получить вид на жительство без получения разрешения на временное проживание, а срок рассмотрения заявлений об их получении сократился до четырех месяцев. Соответствующие поправки в законодательство вступают в силу в пятницу, 1 ноября.
Законом введена практика предоставления бессрочного вида на жительство (ранее он выдавался на пять лет), за исключением случаев его выдачи высококвалифицированным специалистам и членам их семей (на срок действия разрешения на работу) и квалифицированным специалистам (на три года).
Также разрешение на временное проживание можно теперь получить отдельным категориям иностранных граждан без учета квоты. Эта норма будет распространяться на граждан, которые родились в России, состоят в браке с россиянином, являются участниками госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, признаны беженцами либо получившие временное убежище в России.
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Упрощаются правила получения вида на жительство для ряда иностранных граждан – теперь родившиеся на территории РСФСР и имевшие в прошлом гражданство Советского Союза, а также те, кто был депортирован с территории Крымской автономной союзной республики и их родственники по прямой линии смогут получить сразу вид на жительство минуя стадию получения разрешения на временное проживание. Вид на жительство также смогут получить родившиеся в России дети, которых усыновили иностранцы.
Кроме этого, в целом сокращен с шести до четырех месяцев срок рассмотрения заявлений о выдаче разрешений на временное проживание.
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РоссияОбщество
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