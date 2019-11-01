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РИА Новости

В России в обязательном порядке начали выдавать электронные ПТС

00:15 01.11.2019 (обновлено: 00:16 01.11.2019)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСотрудник ГИБДД во время регистрации транспортного средства
Сотрудник ГИБДД во время регистрации транспортного средства
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Электронные паспорта транспортного средства (ЭПТС) взамен бумажных начали выдавать ко всем выпускаемым в России автомобилям. Соответствующие поправки в законодательство вступили в силу в пятницу, 1 ноября.
При этом бумажные паспорта продолжат действовать на всей территории страны. Обязательного обмена бумажного ПТС на электронный паспорт не предусмотрено. Хождение паспортов, выданных ранее, не ограничено сроками.
Вместе с Россией на ЭПТС должны были также перейти страны Евразийского союза, однако в октябре Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) продлила срок выдачи бумажных паспортов транспортного средства (ПТС) на год, до 1 ноября 2020 года.
Первые легковые машины с ЭПТС в тестовом порядке были проданы в России весной. Тогда была отработана смена собственника по цепочке организация-изготовитель - дистрибьютор - официальный дилер - конечный покупатель (юридическое лицо) с отражением в ЭПТС на каждом этапе и дальнейшей регистрацией автомобиля в ГИБДД.
Предполагается, что электронный паспорт позволит создать прозрачную историю технического состояния транспортного средства с момента его изготовления или ввоза на территорию ЕАЭС и до утилизации. Сейчас к системе ЭПТС подключено более 850 участников, включая автопроизводителей, импортеров, дилеров и финорганизаций.
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АвтоГИБДД МВД РФЕвразийская экономическая комиссияРоссия
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