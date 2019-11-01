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РИА Новости

Россельхознадзор не видит причин для роста цен на молочку из-за "Меркурия"

00:31 01.11.2019
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЦех розлива молока
Цех розлива молока
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Цех розлива молока. Архивное фото
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Россельхознадзор не видит причин для роста цен на готовую молочную продукцию из-за включения данной категории товаров в систему электронной ветеринарной сертификации "Меркурий" с 1 ноября, говорится в сообщении ведомства.
Российские производители с июля 2018 года оформляют электронные ветеринарные сертификаты (ЭВС) на животноводческую продукцию в системе "Меркурий". Для ряда товаров это требование было отложено. С 1 июля 2019 года обязательным стало оформление ЭВС на всю готовую животноводческую продукцию, кроме питьевого молока, кисломолочной продукции в потребительской упаковке и мороженого - они вошли в "Меркурий" с 1 ноября. Тем самым завершился процесс включения животноводческой продукции в систему электронной ветсертификации.
"Оснований для беспокойства относительно роста цен или перебоев с поставками продукции нет. Электронная сертификация стала обязательной 16 месяцев назад. В ФГИС "Меркурий" больше года работают производители мясной и рыбной продукции, товары которых также состоят из различных компонентов и проходят разные этапы переработки. И перебоев в торговле, как и повышения цен, именно из-за внедрения ЭВС, не произошло", - сообщает Россельхознадзор.
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Ведомство также отмечает, что на молочный сектор в России приходится значительная доля фальсификата. По данным службы, в 2018 году каждый пятый молочный товар на российском прилавке мог не соответствовать критериям качества. Включение готовой молочной продукции в систему "Меркурий" является эффективным способом решения данной проблемы.
Россельхознадзор указывает, что электронная ветсертификация способствует повышению качества и безопасности продукции, закупаемой для бюджетных учреждений, например, детских садов, больниц и школ. При этом, по данным службы, уже сейчас можно говорить о снижении доли фальсифицированной молочной продукции на российском рынке на 4 процентных пункта.
"Об этом свидетельствуют результаты лабораторных исследований, проводимых Россельхознадзором. Для сравнения, за девять месяцев 2018 года из 12,194 тысячи проб исследуемого молока и молочной продукции несоответствующими критериям качества оказались 2,647 тысячи проб - 21,7%. За аналогичный период 2019 года из 12,513 тысячи проб молока и молочной продукции фальсифицированными были признаны 2,214 тысячи проб, что составляет 17,6%", - говорится в сообщении.
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