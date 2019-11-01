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РИА Новости
Культура

Генри Кавилл выложил официальный трейлер "Ведьмака"

01:50 01.11.2019
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© NetFlix (2019-...)Кадр из сериала "Ведьмак"
Кадр из сериала Ведьмак
© NetFlix (2019-...)
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Британский актер Генри Кавилл разместил в инстаграме официальный трейлер сериала Netflix "Ведьмак", в котором он исполняет главную роль.
Премьера фэнтези-шоу об охотнике за сверхъестественным, Геральте из Ривии, состоится 20 декабря.
В сериале также снялась Фрейя Аллан ("В пустыне смерти"), Анна Шаффер ("Гарри Поттер"), Аня Чалотра ("Шервуд") и другие.
"Ведьмак" — серия романов польского писателя Анджея Сапковского. Первый был опубликован в 1986 году, последний — в 2013-м.
Позже на основе книг были выпущены компьютерные игры.
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КультураГенри КавиллКино и сериалыНовости культурыNetflix
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