Владимир Шемякин: российский цирк существовать без животных пока не может

Генеральный директор Росгосцирка Владимир Шемякин был избран на должность в сентябре 2019 года после прохождения нескольких этапов конкурса в министерстве культуры РФ. На должность претендовали еще три человека, но комиссия сделала выбор в пользу Шемякина, который с апреля занимал должность исполняющего обязанности гендиректора компании. В интервью корреспонденту РИА Новости Екатерине Сошниковой Шемякин рассказал о будущих планах развития цирковой отрасли, могут ли цирковые программы работать без животных, сообщил, чем помогут звезды отечественной эстрады цирку и стоит ли принимать какие-то меры в адрес частных цирков-шапито, деятельность которых порой вызывает вопросы у неравнодушной общественности.

— Вы успешно прошли конкурс на замещение должности директора Росгосцирка, с чем вас поздравляю. Это было сложным этапом? И, на ваш взгляд, почему окончательный выбор был сделан именно в вашу сторону?

— Конкурс – это всегда волнительно. К тому же в таком возрасте сдавать экзамены – это непривычно и немножко страшно. Ведь конкурс состоял из двух этапов: сначала теория с ответами на вопросы, что довольно непросто, затем практика, подразумевавшая выступление перед уважаемыми людьми, профессионалами своего дела. Волновался. Выбрали меня, на мой взгляд, потому, что я и моя команда подготовили дорожную карту, которая понравилась и была по достоинству оценена участниками комиссии.

— Вы уже неоднократно говорили о дорожной карте, а что насчет стратегии развития Росгосцирка, работа над ней уже началась?

— Да, наша дорожная карта утверждена на коллегии министерства культуры. Стратегию мы будем писать до 1 марта 2020 года, где будут прописаны конкретные цифры с бюджетами и четкими этапами работы. Мы двигаемся по тому плану, что есть в дорожной карте, только в стратегии отразим все более детально и подробно. Стратегия станет нашей конституцией. Мы уже приступили к ее разработке.

— Вы неоднократно подчеркивали, что для вас важным является создание хороших цирковых программ. Что вы вкладываете в это понятие?

— Программа – это основное, что есть в цирке. Это тот продукт, который мы предлагаем зрителю. Любой бизнес, если его разложить на составляющие, представляет собой производство, маркетинг и место продажи. Хороший продукт – это спектакль, который должен привлекать, удивлять и радовать зрителя. Нам очевидно на данный момент, что необходима коллаборация с другими видами искусства, а именно с эстрадой и спортом. Конечно, животные остаются, потому что они привлекают детей и взрослых, и без них пока русский цирк существовать не может. Ведь дети в восторге от животных. Молодежь же больше привлекают номера с элементами шоу, которые применяют наши коллеги из Cirque du Soleil, и мы будем тоже двигаться в этом направлении. Например, планируем в наших программах использовать голографические изображения на современных экранах. Мы как раз сейчас ведем переговоры с нашими коллегами из Китая, где это активно применяется. Во время шоу, например, из экранов будут выходить виртуальные слоны и работать с настоящими слонами на сцене. Думаю, что это будет привлекать новых зрителей. И, соответственно, сам продукт должен быть премиального качества. Цирк не должен быть дорогой, это не бутик, но все равно, когда человек приходит в цирк, он должен чувствовать себя как дома. Поэтому в цирках нужен хороший буфет, сервисные зоны и vip-ложи.

— Что насчет новых программ Росгосцирка? Работаете уже над чем-либо на данный момент?

— Мы недавно отпраздновали столетие отечественного цирка. С юбилейного шоу остались костюмы и декорации, и на базе всего этого будем делать еще одну хорошую программу, с которой планируем гастроли по городам России. Репетиции уже начаты. Планируем анонсировать в следующем году.

— Вы упомянули про коллаборацию с эстрадными артистами. Что именно она подразумевает?

— На нашем юбилейном шоу работали артисты эстрады. Когда мы вели переговоры с ними, то меня удивило, что все эти люди готовы были работать бесплатно чисто из-за любви к цирку, никто даже не попросил гонорара. В итоге многие из них хотят продолжить с нами сотрудничество. И, конечно, если в какой-то цирковой программе на сцену выйдет звезда отечественной поп-музыки, это будет привлекать еще больше зрителей. Сейчас мы ведем переговоры с некоторыми из звезд, которые будут выходить на манеж в наших программах. Они же будут сниматься в имиджевых роликах Росгосцирка.

— А коллаборация в спорте? Здесь что готовите?

— Очень много молодых людей, которые заканчивают различные спортивные училища или уходят из большого спорта, хотят найти себя в цирковых номерах. Это в первую очередь гимнасты. Наши двери открыты. Речь идет про репетиционные цирки, которых у нас сейчас два, и мы как раз из этих ребят будем собирать номера и интегрировать в наши программы.

— Вы сказали, что на данном этапе цирк без животных существовать не может, но можем ли говорить о том, что в ближайшем будущем мы к этому придем?

— Это должны решать зрители. Мы можем только думать и предполагать. Кому-то ведь нравятся животные в цирке, и их большинство. Мы сейчас думаем, как показать широким массам повседневную жизнь животных в цирках, потому что миф о том, что животных мучают, очень устойчив. Особенно молодежь считает, что мы их мучаем. Это не так. Чтобы снять этот негатив, мы хотим во все цирки приглашать людей, пусть они видят, как живут животные, что они едят, какой за ними уход. В наших планах для всех желающих проводить экскурсии. Будем также приглашать представителей прессы, чтобы они видели, что животные довольные и хорошо выглядят. Недавно в наш передвижной зоопарк "Сафари" с животными, которые в силу возраста не могут выступать на манеже, принесли двух молодых сайгаков из частного зоопарка. Они были в очень плохом состоянии, наши сотрудники боролись за жизнь этих животных, в результате эти сайгаки выжили. Но в Астрахани в этом передвижном зоопарке побывал местный фотограф дикой природы, увидел этих сайгаков и написал скандальный материал на тему, что зоопарк, который принадлежит Росгосцирку, поймал сайгаков и держит их в неволе. Он не попытался прояснить ситуацию, а автоматически обвинил компанию и сотрудников. Именно поэтому мы хотим быть максимально открытыми для общественности, чтобы люди знали правду о нашей работе от первоисточника. Росгосцирк не изымает животных из природы, все звери, которые попадают к нам, изначально рождены в неволе. А медвежат, например, часто приносят охотники. Бывает, что медведицу застрелили, а медвежата остались, без материнского ухода они погибнут.

— Как раз давайте затронем закон "Об ответственном обращении с животными". На ваш взгляд, он в полной мере защищает их?

— Во-первых, идеальных законов нет. Во-вторых, если уж говорить про то, что животных мучают, тогда нужно запретить и аквариумных рыбок, которые должны жить в естественных водных условиях. Еще можно кошек запретить. Во всем хороша мера. Конечно, когда мы говорим о хищных животных, это действительно очень опасно и требует определенных навыков и знаний. Вот этот вид деятельности должен лицензироваться. Очень четко нужно прописать, какие животные и где могут выступать. Любой закон может и должен требовать доработок в процессе. Часто же появляются подзаконные акты, в законе нельзя всего учесть сразу.

— Ранее на заседании общественного совета при комитете Госдумы по культуре вы выступили с предложением по аттестации физических лиц, которые работают с животными, создать совет на базе Росгосцирка, контролирующий выдачу лицензий на ведение цирковой деятельности. Вы говорили, что цирковое сообщество разрабатывает консолидированную позицию, которую по итогу представят главе комитета Елене Ямпольской на рассмотрение. На каком этапе подготовка?

— Сейчас идет работа и с Госдумой, и с министерством культуры РФ по линии проработки данного вопроса. Мы прописываем свои рекомендации с Большим Московским цирком на проспекте Вернадского, с цирком Никулина и даже привлекли к работе независимых экспертов из цирков-шапито, потому что стационарные цирки хорошо оборудованы, а ко многим частным циркам, разъезжающим по стране, есть вопросы. Люди судят о цирковой индустрии зачастую именно по ним. Человеку не объяснишь, где Росгосцирк, а где частное заведение. Они видят, что животные содержатся в каких-то сложных условиях, делают выводы, начинают это снимать, выкладывать в соцсети и складывается впечатление, что животные так живут во всех цирках. Общественный совет должен состоять из профессионалов, из людей, которые не менее трех лет (чем больше, тем лучше) работали с животными и которые будут рекомендовать Россельхознадзору принимать решения. Мы не надзорный орган, мы не можем выдавать или отбирать лицензии, но профессионалы из индустрии могут и должны влиять на выдачу лицензий тем людям, которые хотят работать с животными. Ведь тоже не секрет, что у нас в стране любят все запрещать, а потом результаты получаются не очень веселые. Надо аккуратно подходить к решению данного вопроса, потому что мы не хотим уничтожить цирки шапито как класс. Чем больше цирков, тем лучше.

— Нет желания интегрировать цирки-шапито в систему Росгосцирка?

— Я бы этого не делал, потому что в любом секторе экономики должно быть государственное участие и частное. Должна быть конкуренция. Я против монополии. Могу сказать, что мы открыты к сотрудничеству. Например, в законе прописана площадь вольера, где содержится то или иное животное. Частные цирки зачастую не имеют ни площади, ни финансовых средств для этого. При этом есть же очень талантливые ребята, которые работают в частном бизнесе, и с ними надо будет работать, возможно, давать базы Росгосцирка, где они смогут держать животных на каких-то условиях.

— Что с планами по привлечению зарубежных артистов и режиссеров к участию в ваших программах. Успешно?

— У нас уже есть несколько программ, в которых принимают участие артисты из Италии, Польши. Мы открыты для хороших артистов и программ из-за границы. Хочу сказать, что русская школа цирка гораздо сильнее, чем европейская. И Россия может экспортировать кроме углеводородов еще и цирковое искусство. Мы очень востребованы в Европе еще и потому, что цирк не требует перевода. Он всем понятен. Сейчас график наших гастролей за границу уже расписан до 2021 года, ведем работу в Германии, Италии, Китае. Нас очень хотят. Даже артистов не хватает.

— Вы анонсировали проведение детских цирковых фестивалей в Екатеринбурге и в Перми. Есть ли в планах закрепить это на постоянном уровне?

— Дети и молодежь – это приоритетное направление Росгосцирка. Очевидно, что наши школы циркового мастерства должны всегда подпитываться молодежью, многие из числа которой хотят увидеть себя когда-либо на манеже. Поэтому детские молодежные фестивали будут проходить постоянно. И даже если фестиваль организуем не мы, Росгосцирк все равно будет принимать в них участие в той или иной степени: отправлять своих специалистов в жюри, дарить призы, готовить номера. Что касается наших фестивалей, да, они пройдут уже в этом году в Перми и Екатеринбурге, где в последнем, например, подтвердили свое участие уже более 20 стран со всего мира.

— Выходит, вы уже на ранних стадиях планируете искать таланты?

— Дети и молодежь очень открыты, из них можно сделать впоследствии хороших артистов. Мы смотрим в будущее и, конечно же, ищем себе артистов. Откуда черпать? Только из молодежной среды. И чем раньше мы разглядим в потенциальном молодом человеке артиста, тем проще будет сделать из него профессионала. Уже на этапе детских фестивалей мы отмечаем талантливых ребят и начинаем следить за их судьбой. Мы будем помогать им при поступлении в цирковые и эстрадные училища, а уже после второго курса планируем заключать с ними контракт и гарантировать работу в системе Росгосцирка.

— Можно ли сказать, что на данном этапе отрасль испытывает определенные кадровые трудности?

— Эта проблема существует везде, а цирк – специфическая сфера. Чтобы пойти работать на манеж, надо быть физически хорошо подготовленным и любить этот вид искусства.

— Вы говорили про намерение согласовать план целевого набора артистов под задачи Росгосцирка с Государственным училищем циркового и эстрадного искусства им. М. Н. Румянцева. Работа в данном направлении ведется?

— План согласован. Мы готовим сейчас договор с училищем о цирковом наборе. Это очень важно, потому что человек приходит учиться, уже понимая свою востребованность. Я еще вышел с предложением, чтобы училище давало вторую специальность, чтобы, когда человек уже не сможет работать на манеже, у него была вторая специальность: инспектор, администратор, продюсер. Чтобы он понимал, что, когда он не сможет работать, условно, акробатом, у него будет вторая специальность.

— Возвращаясь к животным, вы говорили о планах развить ветеринарную службу в Росгосцирке. Планируете ли, например, и для ветеринаров организовать целевой набор?

— Животных нужно не только кормить, животных нужно и лечить. При каждом цирке у нас уже сейчас есть ветеринары, но мы хотим усилить этот блок, даже оборудовать некие лаборатории, где животных можно было бы лечить не в профессиональных условиях, но близких к ним. Это будет внутри циркового комплекса. Да, и целевой набор мы на них тоже планируем.

— Что насчет центра циркового искусства в Измайлово, на каком этапе сейчас ремонтно-реставрационные работы?

— Центр циркового искусства в Измайлово – это уникальное сооружение, своего рода цирк без зрителей, где проводят свои репетиции цирковые артисты. Долгое время ремонт там не проводился, условия были печальные. Мы начали серьезный ремонт с заменой всех коммуникаций, крыши, и на базе центра циркового искусства хотим создать кластер для артистов, которые, приходя туда, чувствовали бы себя как дома. Ремонтные работы уже идут, планируем их закончить уже к новому году, если и сдвинемся, то незначительно на плюс-минус январь. Также мы делаем вторую площадку в Нижнем Новгороде, где есть два манежа, мы его сделали сейчас постановочным, чтобы кроме Москвы, артисты могли еще репетировать там.

— Буквально пару месяцев назад вы анонсировали старт горячей линии. Можете уже сделать какие-то выводы насчет того, насколько она оказалась полезной в вашей работе?

— Очень полезно, потому что это живое общение. На горячую линию, если брать процентное соотношение, 90 процентов сообщений – это проблемы. Люди критикуют, и правильно делают. Остальные 10 процентов — благодарность.

— К критике своей деятельности как относитесь?

— Позитивно. Она помогает в работе. Но я учитываю, что есть критика объективная, которая всегда полезна, а есть критика, когда "сам дурак", и вот к ней можно относиться только с юмором. Пусть пишут, потому что есть мелкие проблемы, но важные. И здесь нужна быстрая реакция по нейтрализации этих мелких недоразумений. Горячая линия с гендиректором Росгосцирка – это одна история, но все службы структуры должны очень четко и быстро реагировать на запросы артистов или зрителей.

— Росгосцирк планирует обновить систему противопожарной безопасности в 36 цирках. Работа уже в данном направлении началась? К какому сроку завершите все работы?

— Минкультуры РФ выделило специальную субсидию для обновления противопожарной безопасности в 36 цирках РФ. В половине цирков на сегодняшний день все заменено, в половине цирков работа еще ведется. Зачастую новая система противопожарной безопасности требует дополнительных мощностей, ведь цирки построены давно. Например, в цирке в Ростове мы вынуждены переносить трансформаторную подстанцию, чтобы сделать хорошую систему противопожарной безопасности. В результате получается, что одни строительные действия влекут за собой другие. Конечно, за два месяца это не сделать. Но там, где это относительно легко, мы уже все сделали.

— Цирки построены очень давно. Планируете провести ремонтные работы в тех из них, которые совсем в неприглядном виде?

— Часть цирков уже отремонтирована, а часть из них требует капитального ремонта. В этом году мы начнем реконструкцию в Челябинске и Красноярске, уже документы на тендере, ожидаем в ближайшее время их закрытия на реконструкцию. Делаем проектно-сметную документацию Пермского и Уфимского цирков, запустили в ряде филиалов текущий ремонт. Текущий ремонт – это самое простое, но это дело, которое требует ежемесячного контроля, со стороны директоров цирков в первую очередь. Ремонт цирков мы делим на три категории – это реконструкция, капитальный и текущий ремонты.

— Вы заявляли, что планируете построить два новых инновационных цирка в Москве и Санкт-Петербурге, которые будут трансформироваться в концертные залы. Могли бы раскрыть подробности проекта?

— Сейчас уже есть проектная документация, составлен эскиз. Наш проект подразумевает большое вольерное хозяйство. Когда мы говорим о трансформации в концертные залы, мы прежде всего подразумеваем зрительный зал. Цирк – это манеж, и если мы его перекрываем, он превращается в концертный зал. Таких проектов очень много. Например, китайцы продвинулись далеко вперед в этом вопросе, они умудряются делать и воду, и лед на одном манеже. Мастера! В ноябре я полечу в Китай, чтобы посмотреть на их цирки. Строительство таких цирков занимает существенно меньше времени, чем, например, бетонные конструкции, которые делались в СССР.

— Где территориально будет располагаться новый цирк в Москве?

— У нас есть несколько площадок на данный момент. Активно ведем переговоры и с московскими властями, и с частными инвесторами, которые владеют земельными участками в столице. Нам важна локация, чтобы это было рядом с метро и желательно в том районе, где не находится цирк на проспекте Вернадского. Новый цирк точно будет в черте города, не в области. А в Питере площадка в Автово, решено. По нашим меркам, потребуется два года на открытие. Если мы сейчас хорошо проведем переговоры по площадке и Москва пойдет нам навстречу при подключении коммуникаций, что очень важно, то нам на строительство потребуется два года. Ведь само строительство занимает существенно меньше времени, чем оформление необходимой документации.

— Вы ранее упомянули о планах сотрудничества с министерством обороны РФ. Почему решились на такой шаг?

— Да, сейчас очень много пишут о наших договоренностях с министерством обороны. Мы действительно встречались с замминистра обороны и сейчас готовим договор с ведомством на посещение цирковых программ военнослужащими. Кроме того, министерство обороны возобновило работу своих досуговых центров в воинских частях, где нужно будет что-то показывать. Так что, помимо того, что военнослужащие будут ходить в цирки, артисты Росгосцирка будут приезжать в воинские части. Более того, у нас в планах сделать специальный билет военнослужащего, подразумевающий определенные льготы на посещение наших спектаклей.

— Насколько я понимаю, в планах Росгосцирка ввести не только определенный прайс на посещение цирков военнослужащими, но и в целом реформировать систему продажи билетов компании?

— Конечно. Билет – это инструмент, который должен быть вариативным. Например, семейные билеты, абонементы, билеты выходного дня, различные бонусные программы. Мы это будем делать. К тому же сама продажа билетов должна осуществляться как можно более широкой сетью. Билет в цирк должен быть на расстоянии вытянутой руки.

— А досуговые центры?

— Мы восстанавливаем сейчас некоммерческую организацию "Цирк на сцене", которая существовала и работала весьма эффективно. Программа подразумевает работу с молодежью и теми людьми, которые уже не могут выступать на большом манеже. Это люди преклонного возраста, которые связали свою жизнь с цирком, но по тем или иным причинам выходить на манеж уже не могут. "Цирк на сцене" будет объединять таких людей, у них будут свои режиссеры, будут составлены программы, но без участия животных либо небольших, как собаки или птицы. Вот данная организация и будет ездить в воинские части и дома культуры отдаленных областных населенных пунктов. Таким образом, одни получат работу, а другие увидят цирковые программы.

— Ранее вы высказали мысль о том, что хотели бы открыть представительства Росгосцирка в различных странах мира по примеру Cirque du Soleil. Какие конкретные действия для этого понадобятся? И что именно от этого получит Росгосцирк?

— Мы провели переговоры с нашим итальянским партнером Фабио Монтико. Он предложил открыть представительство в Италии, мы сейчас обдумываем этот вопрос. На мой взгляд, нам точно стоит открыть представительство в Германии. Ведем переговоры и здесь. Для нас важно, чтобы наши партнеры понимали, что Росгосцирк – единственный легитимный партнер, с которым можно работать по привлечению артистов из системы государственных цирков России. Чтобы ни у кого из них не было желания выйти на артистов напрямую, минуя Росгосцирк. Сейчас мы готовим контракт с артистами на базе спортивного трансфера. Зарубежные артисты хотят к нам ехать, это интересно, конечно. Более того, мы сейчас вышли с предложением в МИД, чтобы нашим партнерам, которые работают с Российской Федерацией и приезжают, выдавались пятилетние визы по упрощенной процедуре. Это бы очень облегчило наше сотрудничество.

— Назовите главные приоритеты вашей работы. Скажем так, своего рода девиз.