Педагог по ОБЖ, который ударил и обозвал учеников, хочет судиться со школой

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости, Мария Марикян. Бывший учитель ОБЖ Виктор Садлинский из Тюменской области, уволенный за "применение насильственных методов воспитания", намерен судиться со школой. Скандал произошел 10 октября: во время урока педагог нецензурно выругался и поднял руку на девятиклассников. Школьники успели заснять инцидент на видео — ролик тут же разлетелся по Сети. Впрочем, после случившегося многие встали на сторону учителя, аргументируя тем, что несовершеннолетние хулиганы довели наставника, а сами отделались лишь предупреждением. Так как Садлинского уволили по статье, трудоустроиться по специальности у него теперь вряд ли получится.

"Особенные"

Видео попало в интернет 10 октября: учитель ОБЖ школы № 2 поселка Боровский Тюменской области Виктор Садлинский пытается на уроке выяснить, "кто здесь особенный". "Вы дебилы, что ли?" — срывается на крик педагог. После чего — рукоприкладство и нецензурная брань. "Давно *** (ударов) не получали? — не унимается он. — Не *** (бил) никто давно? Я буду, понятно! Утырки. Нашлись здесь — особенные".

Реакция управления образования Тюменского района последовала незамедлительно — Садлинского отстранили от работы, а позже уволили по статье 336 Трудового кодекса. Начальник департамента Ольга Бутурина рассказала местным СМИ, что об инциденте чиновникам доложили еще до публикации ролика в Сети: в тот же день детям оказали психологическую помощь. А на следующий день состоялась встреча руководства школы, поселка с учениками и их законными представителями. Там выступила и Бутурина. Она подчеркнула: "Есть вещи, которые учитель ни при какой провокации не должен себе допускать". Впрочем, пожурила и школьников — за то, что те целенаправленно сорвали урок. И пообещала привлечь родителей несовершеннолетних к административной ответственности.

#вернитесадлинского

Другие учащиеся, которые характеризовали учителя как человека сдержанного и порядочного, возмутились. Во "ВКонтакте" появилась группа поддержки Садлинского, сейчас у нее более двух тысяч подписчиков. Когда педагога уволили, активисты разместили петицию с просьбой восстановить его в должности — собрано свыше 13 тысяч подписей. Школьники с хештегом #вернитесадлинского публиковали ролики в соцсетях, распространяли листовки в учебном заведении. Даже пытались организовать пикет.

"Дети хотели выйти к зданию школы, чтобы рассказать о своей позиции, — пояснила РИА Новости администратор группы поддержки Екатерина Сидоренко. — Одна из учениц рассказала мне, что основная акция была запланирована на 12 часов, чтобы дети с двух смен смогли прийти во время перерыва. Но их не выпускали — с одной стороны двери им заблокировала выход завуч, с другой — кто-то из учителей".

Сочувствующие школьники организовали встречу с педагогом "на нейтральной территории". Пришли около 50 человек — Садлинский поблагодарил всех за поддержку, однако комментировать ситуацию в целом не стал. К слову, он вообще удалился из соцсетей и отказывается общаться с журналистами. Но всю активность в свой адрес отслеживает и поддерживает связь с администраторами группы.

По словам Екатерины Сидоренко, "провокаторы" доводили педагога еще с начала года: "Со мной связалась одна из учениц этого класса. Несколько ребят с первого занятия демонстрировали, что им это неинтересно. Постоянно срывали уроки: могли вдруг включить колонку с музыкой, кричали, матерились. А все замечания попросту игнорировали". В тот день, когда Садлинский не выдержал, хулиганы забрасывали его бумажками и смеялись.

Сидоренко утверждает, что детям и их родителям "запретили давать комментарии СМИ", поэтому информацией они делятся только анонимно.

"Он вел у меня ОБЖ. Даже не знаю, что нужно было устроить, чтобы его так разозлить. У нас на уроках ребята и с телефонами сидели, и болтали, и смеялись. А он нам замечаний особо не делал, — вспоминает один из учеников. — Не по рассказам знаю, что класс, который довел его, очень сложный. У тех ребят будто нет границ дозволенного, они думают, что им все всегда сойдет с рук".

"Никогда ничего плохого о Викторе от сына я не слышала — он постоянно хвалил его и говорил, что ему нравится, как тот объясняет и ведет занятия, — говорит одна из матерей. — Получается, что в наше время можно так безнаказанно издеваться над педагогом? Оскорблять и унижать при всем классе? А он даже права не имеет за себя постоять — это несправедливо! Его довели дети! У учителей должна быть защита. Если честно, я очень переживаю за него".

"Нельзя применять насилие"

После публикации петиции губернатор Тюменской области Александр Моор разместил на странице во "ВКонтакте" пост — не в защиту Садлинского.

"Если дети говорят, что преподаватель умел устанавливать хорошие отношения с ребятами, доступно объяснял сложные вещи, им можно верить. Но в этой ситуации мы не обсуждаем педагогический талант человека, мы определяем границы допустимого в наших школах. Есть правило, которое никто не имеет право нарушать, — нельзя применять насилие к ребенку!" — подчеркнул Моор. Как отметил губернатор, "мир изменился с той поры, когда училось наше поколение", а нынешние наставники пока не все адаптировались к новым реалиям. И посоветовал организовать специальный прикладной курс "Как педагогу работать с агрессией".

Чтобы сдвинуть дело с мертвой точки, администраторы группы подготовили открытое письмо министру просвещения России Ольге Васильевой.

"Механизмов жесткого воздействия на обучающихся больше нет. Школьник может нецензурно выразиться в адрес учителя, позволить себе оскорбительный жест или хулиганскую выходку — педагог в ответ не может ничего предпринять: выгонять с урока нельзя, отчисление из школы запрещено законом", — говорится в обращении. Авторы призывают главу ведомства вмешаться в "общую образовательную практику в России". "К сожалению, пока нет реакции", — вздыхает Екатерина.

Однако движение есть: по итогам проверок родители детей, спровоцировавших скандал, обошлись без административки, а самих учеников поставили на внутришкольный учет. Двоим сделали замечание, троим — предупреждение. "В этой истории участвовали четыре мальчика и одна девочка. Один из них даже написал, что сожалеет о содеянном и хочет, чтобы Садлинского вернули", — добавила Сидоренко.

© Фото : из личного архива Екатерины Сидоренко Фрагмент переписки © Фото : из личного архива Екатерины Сидоренко Фрагмент переписки

Сейчас Виктор, по словам Екатерины, готовится к судебным разбирательствам: "Собирает документы и вместе с юристами прорабатывает линию защиты". Учитель хочет добиться, чтобы с него сняли обвинение: "Эта статья помешает ему в дальнейшем трудоустройстве".

У школы своя позиция. "Если он хочет обжаловать решение, пусть — это его дело, — прокомментировала ситуацию РИА Новости директор учебного заведения Ирина Бакланова. — Для любого педагогического работника, независимо от того, какой он имеет стаж, звание и опыт, действует закон. А Виктор его нарушил. Как и нормы профессиональной этики".

Бакланова у точнила, что Садлинский работал в школе с февраля, поддерживал хорошие отношения с коллегами и учениками: "До этого не было никаких прецедентов". На вопрос о том, что произошло на том уроке, директор ответила: "Нет никаких сведений о том, как они спровоцировали учителя".

Мы также поинтересовались, запрещала ли школа акцию поддержки, инициированную группой учащихся. Директор была категорична: никто никому не препятствовал: "Конечно, у ребят есть право выразить свое мнение. Вышли на перемене, и все — не более того".