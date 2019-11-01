"Гвоздь, вбитый в гроб Трампа". Ждать ли импичмента президента США

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости, Софья Мельничук. Палата представителей конгресса США проголосовала за начало процедуры импичмента главы государства. Отныне свидетели будут давать показания публично. Насколько Дональд Трамп близок к судебному обвинению в превышении полномочий, разбиралось РИА Новости.

Теперь официально

В четверг, 31 октября, палата представителей провела первое формальное голосование по процедуре отстранения от должности президента Трампа. Резолюцию, дающую делу ход, приняли.

"Соответствующим комитетам постановляется выяснить, может ли палата представителей воспользоваться своим конституционным правом, чтобы объявить импичмент Дональду Джону Трампу, президенту Соединенных Штатов Америки" — с таких слов начинается документ.

В тексте детально прописаны действия конгрессменов. Расследованием займутся шесть комитетов. Слушания в одном из них — комитете по разведке — будут уже не закрытыми, а публичными. Стенограммы заседаний можно публиковать. Главе комитета и его помощникам позволят задавать вопросы свидетелям в течение длительного времени — 90 минут, а не урывками, как прежде.

Республиканское большинство хотело внести в резолюцию поправку, которая бы позволила им самостоятельно выдавать повестки и вызывать свидетелей. Предложение, однако, отклонили, а значит, делать это республиканцы смогут только с согласия председателя палаты. Иными словами, демократы будут контролировать действия оппонентов.

При этом в подготовке окончательной версии документа республиканцы не участвовали и увидели ее уже после публикации. Такое пренебрежение мнением коллег представитель штата Массачусетс демократ Джим Макговерн объяснил тем, что "их (республиканцев) миссия — сомкнуть ряды вокруг Трампа, а не добиваться правды".

Голосование по резолюции все же было не общим, а по партийным фракциям. Теперь расследование попыток президента повлиять на выборы 2020 года с помощью Украины продолжится. Если основания для импичмента будут найдены, палата вновь проголосует — утверждать обвинительное заключение против главы государства или нет.

Запоздалое голосование

Технически процедура уже запущена. На Капитолийский холм вызывают свидетелей уже несколько недель. Почему же формальное голосование проходит только сейчас?

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси утверждала, что голосование не требуется. Но политики-республиканцы и сам Дональд Трамп такой уверенности не разделяли. По мнению администрации Белого дома, так как формального голосования не проводилось, разбирательство о злоупотреблении президентскими полномочиями незаконно.

"Резолюция никоим образом не меняет основополагающего факта, что конгрессмены-демократы отказываются предоставить необходимые права администрации президента, — заявила во вторник, 29 октября, спикер Белого дома Стефани Гришэм. — Выдвинутая (только сейчас) спикером Нэнси Пелоси резолюция подтверждает, что импичмент с самого начала был нелегитимной фикцией и никакого надлежащего одобрения в палате не получал". В начале октября Пелоси было доставлено письмо из Белого дома, в котором указывалось, что ни президент, ни сотрудники администрации не могут участвовать в расследовании.

В Капитолии действительно долгое время противились официальному голосованию. Некоторые демократы опасались, что в их избирательных округах сторонники Трампа такую идею не поддержат.

Главные свидетели

Комитеты уже опросили несколько важных свидетелей. Все их показания звучали за закрытыми дверями. Ключевым спикером стал уроженец Украины, а ныне подполковник армии США, ветеран иракской войны Александр Виндман. Показания он дал 29 октября. Офицер владеет русским и украинским языками, он — директор по европейским делам в Совете национальной безопасности США.

Виндман лично присутствовал при телефонном разговоре Трампа с украинским президентом и слышал все, что они обсуждали. Затем подполковник сообщил руководству, что обеспокоен содержанием беседы. По его словам, в опубликованной расшифровке диалога отсутствуют некоторые важные детали. Он пытался указать на них при составлении стенограммы, однако его замечания не учли.

В частности, из протокола беседы исчезло название украинской нефтегазовой компании Burisma. В версии Белого дома Владимир Зеленский говорит о "ранее упомянутой компании". Кроме того, текст не содержит сообщения Трампа о неких записях, в которых бывший вице-президент Джо Байден докладывает о коррупции на Украине.

Демократы назвали показания Виндмана "гвоздем, вбитым в гроб". Республиканцы же полагают, что это "личное мнение" подполковника и неправда.

© REUTERS / Erin Scott Подполковник армии США, ветеран иракской войны Александр Виндман перед дачей показаний в палате представителей США © REUTERS / Erin Scott Подполковник армии США, ветеран иракской войны Александр Виндман перед дачей показаний в палате представителей США

Еще одна ценная персона — начальник Виндмана, бывший советник президента по делам России и Европы Тим Моррисон. Он был подчиненным экс-помощника Трампа по вопросам национальной безопасности Джона Болтона, которого также вызвали для дачи показаний (тот согласия не дал). Сам Моррисон ушел в отставку аккурат перед намеченным выступлением в конгрессе 31 октября. Как и Виндман, он лично слышал разговор президентов.

От советника ожидали услышать информацию, каким образом Трамп пытался давить на украинские власти, чтобы те возобновили дело в отношении Байдена и его сына.

Моррисон также участвовал в принятии решения о приостановке военной помощи Украине в середине июля. За 15 месяцев работы в Совете национальной безопасности он неоднократно общался с Трампом один на один и может пролить свет на то, злоупотребил ли президент полномочиями.

Имя Тима Моррисона в своих показаниях пятнадцать раз упомянул бывший посол США на Украине Уильям Тейлор. Он выступал перед конгрессменами 23 октября.

По его словам, после разговора лидеров двух стран Моррисон отметил, что беседа "могла бы пройти и лучше". Дипломат утверждал, что ему говорили о намерениях Трампа задержать военную помощь Киеву до тех пор, пока украинские власти официально не объявят о начале расследования деятельности Байденов.

Тейлор, со слов Моррисона, рассказал, что Трамп рекомендовал Зеленскому и его помощникам встретиться с его личным адвокатом и генпрокурором США.

© REUTERS / Tom Brenner Бывший советник президента США Дональда Трампа по делам России и Европы Тим Моррисон перед дачей показаний в палате представителей США © REUTERS / Tom Brenner Бывший советник президента США Дональда Трампа по делам России и Европы Тим Моррисон перед дачей показаний в палате представителей США

Еще двух свидетелей допросили 30 октября. Катерин Крофт и Кристофер Андерсон, карьерные дипломаты, утверждают, что они были оптимистично настроены по отношению к новому украинскому президенту. Однако их взглядов не разделяли ни Трамп, ни его адвокат Джулиани, считавшие, что ничего хорошего от Киева ждать не стоит.

Крофт заявила, что за время работы неоднократно слышала, как Трамп отзывался об Украине как о коррумпированной стране. Андерсон рассказал, что после того, как "российские силы атаковали и захватили украинские суда в Азовском море в 2018 году", Трампу представили заявление, осуждающее действия Москвы, однако в Белом доме его забраковали.

Услуга за услугу

Напомним: процедуру импичмента демократы в палате представителей инициировали после того, как заподозрили, что Дональд Трамп пытался надавить на Владимира Зеленского.

Трамп подтверждает, что во время телефонного разговора 25 июля напрямую попросил коллегу расследовать деятельность Байденов на Украине. Однако отрицает, что хотел добиться этого в обмен на предоставление военной помощи Киеву, и отвергает обвинения в злоупотреблении президентской властью.

Демократы в конгрессе решили выяснить, манипулировал ли глава Белого дома Зеленским, и доказать, что он поступил нечистоплотно и не достоин занимать пост главы государства.

Однако на этом процесс не заканчивается. Если по результатам расследования основания для импичмента найдутся и палата представителей поддержит обвинительное заключение, его еще должны будут утвердить в верхней палате конгресса — сенате.