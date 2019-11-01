“Терминатор: Тёмные Судьбы” и ещё 6 фильмов про говорящие жестяные банки

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Посмотрим “Терминатор: Тёмные Судьбы” и ещё 6 фильмов про говорящие жестяные банки

Учёные пока только пытаются создать киборгов и андроидов, мышление которых близко к человеческому. Зато в кино они уже обладают искусственным интеллектом, охотятся на своих собратьев-бунтарей, воспитывают детей и даже танцуют индийские танцы. Подборка из 6 фильмов, запрещённых к просмотру, если вы боитесь, что роботы однажды станут умнее людей.