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РИА Новости
Посмотрим
Каждую неделю мы делаем подборку из страшных, трогательных, захватывающих, смешных, в общем - самых лучших фильмов, которые стоит увидеть.

“Терминатор: Тёмные Судьбы” и ещё 6 фильмов про говорящие жестяные банки

11:00 01.11.2019
292
Посмотрим
“Терминатор: Тёмные Судьбы” и ещё 6 фильмов про говорящие жестяные банки
Вчера, 11:00
Учёные пока только пытаются создать киборгов и андроидов, мышление которых близко к человеческому. Зато в кино они уже обладают искусственным интеллектом, охотятся на своих собратьев-бунтарей, воспитывают детей и даже танцуют индийские танцы. Подборка из 6 фильмов, запрещённых к просмотру, если вы боитесь, что роботы однажды станут умнее людей.
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