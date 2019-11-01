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РИА Новости
Культура

В Крыму начинается Ноябрьфест

07:01 01.11.2019 (обновлено: 08:47 01.11.2019)
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© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкПродукция местного производства на открытии фестиваля молодого вина и гастрономии "Ноябрьфест" в санаторно-курортном комплексе "Мрия резорт & Спа"
Продукция местного производства на открытии фестиваля молодого вина и гастрономии Ноябрьфест в санаторно-курортном комплексе Мрия резорт & Спа
© РИА Новости / Александр Полегенько
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. В Крыму начинается трехдневный винно-гастрономический фестиваль Ноябрьфест, сообщает турпортал Крыма.
В этом году он пройдет уже в третий раз, на него зарегистрировались более десяти тысяч человек.
Накануне мероприятия организаторы закрыли регистрацию на официальном сайте. Но у желающих попасть на праздник вина и еды остается возможность приобрести флаеры непосредственно при входе на площадки проведения Ноябрьфеста. Для этого понадобится документ, удостоверяющий личность.
Основная программа фестиваля пройдет 2 ноября на территории завода "Массандра", которому исполняется 125 лет.
В этот день можно будет продегустировать вино, изготовленное крымскими виноделами из местных сортов винограда. Свою продукцию представят как легендарные бренды Крыма, так и молодые предприятия.
С 1 по 3 ноября пройдут дни открытых дверей на винзаводах. У гостей Ноябрьфеста будет возможность спуститься в подвалы, где хранятся напитки, познакомится с процессом их производства, задать вопросы сомелье.
На некоторых хозяйствах экскурсии и дегустации будут бесплатными, на других — по специальной цене. Подробности об условиях посещения и предварительной записи — на сайте #Ноябрьфеста.
О гастрономической составляющей фестиваля позаботились шеф-повара крымских ресторанов. Специально для этого события они разработали уникальные меню и мастер-классы по приготовлению блюд местной кухни.
В культурной программе праздника — выступление популярной группы Uma2rman, а также коллективов Darina 's Band и ШнAпS Band.
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