В Крыму начинается Ноябрьфест

Продукция местного производства на открытии фестиваля молодого вина и гастрономии "Ноябрьфест" в санаторно-курортном комплексе "Мрия резорт & Спа"

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. В Крыму начинается трехдневный винно-гастрономический фестиваль Ноябрьфест, . В Крыму начинается трехдневный винно-гастрономический фестиваль Ноябрьфест, сообщает турпортал Крыма.

В этом году он пройдет уже в третий раз, на него зарегистрировались более десяти тысяч человек.

Накануне мероприятия организаторы закрыли регистрацию на официальном сайте. Но у желающих попасть на праздник вина и еды остается возможность приобрести флаеры непосредственно при входе на площадки проведения Ноябрьфеста. Для этого понадобится документ, удостоверяющий личность.

Основная программа фестиваля пройдет 2 ноября на территории завода "Массандра", которому исполняется 125 лет.

В этот день можно будет продегустировать вино, изготовленное крымскими виноделами из местных сортов винограда. Свою продукцию представят как легендарные бренды Крыма, так и молодые предприятия.

С 1 по 3 ноября пройдут дни открытых дверей на винзаводах. У гостей Ноябрьфеста будет возможность спуститься в подвалы, где хранятся напитки, познакомится с процессом их производства, задать вопросы сомелье.

На некоторых хозяйствах экскурсии и дегустации будут бесплатными, на других — по специальной цене. Подробности об условиях посещения и предварительной записи — на сайте #Ноябрьфеста.

О гастрономической составляющей фестиваля позаботились шеф-повара крымских ресторанов. Специально для этого события они разработали уникальные меню и мастер-классы по приготовлению блюд местной кухни.