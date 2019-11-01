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РИА Новости

Что изменится с 1 ноября

08:00 01.11.2019 (обновлено: 10:44 01.11.2019)
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкГотовая продукция в лаборатории фармацевтического завода
Готовая продукция в лаборатории фармацевтического завода
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости, Александр Лесных. В этом месяце вступают в силу законы, способные повлиять на жизнь многих россиян. О новшествах, которые коснутся микрофинансовых организаций (МФО), российского сегмента интернета, торговли лекарствами, экологии и транспортной безопасности, — в материале РИА Новости.

Квартира в залог

С 1 ноября МФО не вправе выдавать деньги под залог недвижимости, причем речь идет не только о единственном жилье заемщика. Ограничение распространяется как на дома и квартиры в полной собственности, так и на доли в общем имуществе и долевом участии в строительстве.
Это должно избавить от мошенников, обманывавших клиентов и занимавшихся махинациями с жильем. Зачастую в суде пострадавшим не удавалось ничего доказать, ведь они добровольно подписывали соответствующие договоры.
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Отметим, что государственные МФО, чьими учредителями выступают Российская Федерация, субъекты Федерации и муниципальные образования, по-прежнему смогут выдавать кредиты под залог жилья.

Безопасный интернет

Вступил в силу закон об обеспечении устойчивой работы интернета в России, предполагающий создание дублирующей инфраструктуры, которая обеспечит бесперебойное функционирование Сети на территории страны.
Авторы закона подчеркивают, что доступ к зарубежным серверам для операторов связи и запуска нужного оборудования сохраняется, но при каких-либо сбоях за пределами России внутренние коммуникационные сети продолжат действовать в прежнем режиме.
Иными словами, даже если глобальный интернет рухнет, у нас все будет работать. Считается также, что собственная инфраструктура повысит безопасность онлайн-платежей.

Контрафактное молоко

С этого месяца любая готовая молочная продукция должна сопровождаться специальными электронными сертификатами, оформленными через ФГИС "Меркурий". Раньше это требовали только от производителей молока — фермеров, отправляющих его на молокозаводы.
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Недобросовестные изготовители пользовались этой лазейкой и поставляли некачественную продукцию. Впредь все будет контролироваться — буквально от коровы до прилавка.

Новые правила для фармкомпаний

Усилится и контроль за рынком медицинских препаратов: отечественным производителям придется отправлять в Росздравнадзор внутренние документы, гарантирующие качество лекарства под ответственность уполномоченного лица. Это поможет бороться с контрафактом.
Импортеров обяжут предоставлять в ведомство такой же документ от изготовителя. При этом для первых трех партий впервые выпущенных или ввозимых препаратов понадобится протокол испытаний для проверки соответствия требованиям Минздрава.
Это не касается иммунобиологических препаратов — вакцин, сывороток и прочих лекарств, укрепляющих иммунитет. Их допускают к продаже на основании решения Росздравнадзора.

Борьба с загрязнением воздуха

В Братске, Липецке, Красноярске, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите стартует эксперимент по квотированию вредных выбросов для предприятий, сильно загрязняющих окружающую среду.
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После сбора и анализа всех данных к 1 ноября следующего года составят перечень квотируемых объектов и предельно допустимые объемы выбросов. Целевые показатели установят совместно с главами регионов, которые будут нести персональную ответственность за результаты вместе с предприятиями, не уложившимися в квоты.

Чтобы не пришлось любимой плакать

С начала месяца водители грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой свыше 3,5 тонны и автобусов обязаны оснащать их тахографами — специальными контрольными приборами, регистрирующими скорость, пробег, а также время работы и отдыха экипажа. Тахографы должны быть опломбированы, целостность пломб будет проверяться в ходе техосмотра.
За нарушение предусмотрены серьезные штрафы. Выход автомобиля на линию с неисправным тахографом или вовсе без устройства обойдется водителю в сумму от трех до пяти тысяч рублей, должностному лицу — от семи до десяти тысяч, индивидуальному предпринимателю — от 15 до 25 тысяч, организации — от 20 до 50 тысяч. Если прибор сломался в процессе эксплуатации, штраф не выпишут.
За нарушение режима работы, зафиксированное тахографом, водитель заплатит от полутора до двух тысяч рублей. Должностные лица, ИП и организации — столько же, как за поломку или отсутствие устройства.
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ТранспортКредитыНедвижимостьРосздравнадзорЭкономика
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