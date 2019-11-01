Facebook против Гонконга: Запад защищает "право на клевету"

Гонконгское прозападное СМИ SCMP сообщает , что американская социальная сеть "Фейсбук" отказала в удовлетворении двух запросов на удаление ложной и клеветнической информации. Они были направлены со стороны полиции Гонконга.

Что же полиция просила удалить как ложную и клеветническую информацию?

Это два сообщения: первое — про "сексуальное насилие со стороны полиции", второе — про "убийства жителей Гонконга".

Оба сообщения — из стандартного комплекта "протестных" вбросов, знакомых каждому, кто читал новости о цветных революциях. Проигрывающие властям протестующие всегда и во всех частях планеты для подбадривания своих легковерных сочувствующих пишут стандартный набор текстов.

1. Кто-то стал свидетелем чудовищного произвола и, запыхавшись, сообщает: "Только что полицейские насмерть забили беременную".

2. Кто-то расчеловечивает объекты будущих нападений, придавая им демонические черты: "Детей просто так, ни за что, сатанински хохоча, избили упыри в форме".

3) Кто-то при этом непременно сообщает, что орды упырей в форме уже дрогнули и бегут: "Сотрудники 14-го истребительного полицейского батальона отказались выполнять приказы и разошлись по домам, инфа 146%".

И так далее. Это и всякое подобное публикуется с непременной общей подводкой: "Не думайте, эмоционируйте, всхлипывая, бегите, куда мы вам говорим".

Излишне говорить, что все подобные всхлипогенерирующие сенсации по итогам оказываются выдуманными.

Цель проста — создать у выведенных по чьему-то распоряжению протестующих иллюзию "Мы мужественно и героически противостоим огромной злой силе, которая, впрочем, вот-вот хрустнет и развалится, как финальный босс в компьютерной игре". А также замаскировать эмоциональным накалом нынешней ситуации отсутствие смысла в происходящем и личных побед/достижений для самих рядовых участников процесса.

Примат эмоций над рассудком в этом плане эксплуатируется давно и успешно — эмоции проще вызывать, они "дешевле" с точки зрения энергозатрат, чем рассуждения и выводы. Да и позволяют, опять же, легко управлять толпой в реальном времени.

Так вот: полиция Гонконга скрупулезно проработала публикации на "Фейсбуке" и попросила удалить явную ложь. В самом деле, обсуждать, как "полиция продолжает убивать граждан", при нуле погибших как-то странно (хотя нехватка пропагандистской "сакральной жертвы протеста" ощущается в Гонконге уже несколько месяцев).

"Фейсбук" не просто отказал в удалении данных публикаций — а объяснил, что эти публикации не содержат ложной информации.

Автор одной из таких публикаций — про то, как "полиция застрелила студента", — написал даже развернутее. Процитируем:

"Я не буду удалять пост, — сообщил Ян (автор клеветнической записи о полицейских убийствах. — Прим. авт.). — Гонконг — свободное общество. И я опубликовал на своей странице на Facebook то, что я видел по телевизору. Народ Гонконга не нуждается в уроках полиции о том, что нам читать в соцсетях".

То есть полиция Гонконга официально запросила удаление тех самых fake news, про которые любят говорить западные СМИ и на борьбу с которыми выделяются огромные средства и силы.

Но в данном случае, так как это нужно для создания "правильной и одобренной сверху информационной среды", откровенная ложь про официальную государственную структуру не является ложью. Отсылка к "я автор, я так считаю, я что-то такое видел по телевизору, и вообще —люди имеют право читать в соцсетях то, что хотят", закрепляет ситуацию.

Борьба с фейками, таким образом, носит избирательный характер — когда нужно, продвижение откровенно ложной информации называется "правом людей читать то, что им захочется".

Более того — возникает весьма интересный прецедент, когда автор ложной информации может сослаться на то, что раз он слышал ее где-то в других СМИ, то это как бы и снимает с него ответственность за распространение ложной информации. Она "вторично ложная" и "не я первый начал" — а значит, можно.

Нетрудно предположить, что избирательность такого подхода чрезвычайно высока. Достаточно попробовать, например, опубликовать на "Фейсбуке" материал о том, что американские Вооруженные силы воруют сирийскую нефть, сославшись на "я видел про это по телевизору". Сколько проживет такой текст до того, как его обнаружат "летучие отряды" и последуют репрессии, зависит от того, насколько страница посещаема. Для популярного аккаунта путь от публикации до бана займет считанные часы.

Что особо показательно в данном случае. Речь идет не об условной Северной Корее или Иране. Они сами себя информационно не защищают и финансового влияния на соцсети не имеют, поэтому их статус находится на уровне "да про них любые фейки можно хоть каждый день по CNN показывать, аудитория все съест". Но в данном случае речь идет про полицию Гонконга, работающую по британским законам от 1997 года, полностью независимую от Пекина структуру, состоящую из граждан с паспортами Соединенного Королевства.

Просто в мире такая политическая ситуация, что не до этих мелочей.