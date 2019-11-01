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РИА Новости

"Трос может лопнуть". Летчики рассказали о сложностях посадки на авианосец

08:00 01.11.2019 (обновлено: 10:45 01.11.2019)
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© РИА Новости / Пресс-служба Северного флота/Андрей Лузик / Перейти в фотобанкИстребители Су-33 и МиГ-29К на палубе тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" в Средиземном море
Истребители Су-33 и МиГ-29К на палубе тяжелого авианесущего крейсера Адмирал Кузнецов в Средиземном море
© РИА Новости / Пресс-служба Северного флота/Андрей Лузик
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости, Николай Протопопов. Двигатели на "максимал", удар о палубу, короткий пробег и резкое торможение аэрофинишером — ровно 30 лет назад, 1 ноября 1989-го, летчик-испытатель Виктор Пугачев впервые в истории отечественного флота посадил истребитель Су-27К на авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов". Посадка на корабль считается одним из самых сложных элементов летной подготовки. Об особенностях работы "палубников" — в материале РИА Новости.

В одно касание

По воспоминаниям Героя Советского Союза Виктора Пугачева, крейсер вышел в море 1 октября 1989-го и сразу направился в акваторию Евпаторийского залива.
"Начались совместные испытания корабля и самолетов, — рассказывает Пугачев РИА Новости. — К ноябрю сложились условия для первой посадки, мы получили все соответствующие разрешения. До этого тренировались выполнять полет с проходом — ударялись о палубу без выпуска гака и уходили на следующий круг. Уже в воздухе пришла команда — работать по полной. Мне осталось только выпустить гак и произвести посадку с зацеплением, что и было успешно выполнено".
Главная трудность при посадке на авианесущий крейсер в том, что, в отличие от классического аэродрома, у летчика минимальный запас полосы для торможения до полной остановки. Права на ошибку тут нет.
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"Стандартная длина взлетно-посадочной полосы — минимум два километра, — объясняет РИА Новости летчик-испытатель Анатолий Квочур, принимавший участие в отработке системы взлета и посадки на крейсере "Адмирал Кузнецов". — На авианосце ВПП — примерно семьдесят метров, поэтому необходима высочайшая точность попадания. Сесть на корабль и взлететь с него — это очень непростая задача как для летчика, так и для техники".
От пилота требуется ювелирная аккуратность — машину нужно с ходу уместить на "пятачок" длиной всего около сорока метров. Заход выполняется под определенным углом глиссады — всего три-четыре градуса. Касание должно произойти в пределах двух метров от осевой линии полетной палубы. Авианосец, как правило, находится в движении, поэтому траекторию снижения приходится постоянно корректировать.
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкКорабельный истребитель Су-33 ВКС России садится на палубу тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов"
Корабельный истребитель Су-33 ВКС РФ производит посадку на палубу тяжёлого авианесущего крейсера Адмирал Кузнецов
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Корабельный истребитель Су-33 ВКС России садится на палубу тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов"

Второй трос

Для быстрой остановки 20-тонной машины на крейсере имеются специальные приспособления — аэрофинишеры. Это прочные и гибкие стальные тросы, натянутые поперек палубы. На "Кузнецове" их четыре. Задача летчика — при снижении зацепиться за трос тормозным гаком (крюком в хвостовой части самолета, который выпускается вручную). Затем срабатывает автоматика, натягивающая трос.
"Оценка упражнения — "отлично", когда пилот зацепился за второй по счету трос", — уточняет Квочур. — Самолет снижается без выравнивания, как на обычном аэродроме, то есть с какой вертикальной скоростью идешь, с такой и касаешься палубы".
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Российские морские летчики научились уверенно садиться на "Кузнецова" и в шторм, и ночью, и в сложных метеоусловиях. "Прицеливаться" помогает телевизионная система "Луна" — вмонтированные в полетную палубу объективы.
Стать летчиком-палубником способен не каждый. К кандидатам предъявляют особые требования — и физические, и психологические. В момент касания и срабатывания аэрофинишеров возникает большая нагрузка на грудной и шейный отделы позвоночника. Кроме того, при резком торможении есть риск отслоения сетчатки глаза — одно из профессиональных заболеваний палубных пилотов во всем мире.
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкКрейсер "Адмирал Кузнецов" и СКР "Адмирал Григорович" впервые задействованы в операции в Сирии
Крейсер Адмирал Кузнецов и СКР Адмирал Григорович впервые задействованы в операции в Сирии
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Крейсер "Адмирал Кузнецов" и СКР "Адмирал Григорович" впервые задействованы в операции в Сирии
Летчик должен уметь сохранять абсолютное хладнокровие и мгновенно принимать адекватное решение в нештатной ситуации. Так, для подстраховки на случай обрыва троса самолет садится на палубу "на полном газе", чтобы у летчика оставалась возможность сохранить скорость и уйти на второй круг даже после касания.
"Если лопнул трос, машина сама не остановится, — посвящает в детали Квочур. — Для таких случаев есть четкая инструкция: коснулся полосы, увеличил тягу двигателей и ушел на второй круг. Хуже, если трос оборвется уже после того, как погасла скорость. Самолет не сможет взлететь и упадет в воду".
В декабре 2016-го на находившемся у берегов Сирии крейсере "Адмирал Кузнецов" оборвался трос и разбился истребитель. Летчик успел катапультироваться.
© РИА Новости / Сайт Dover-Marina.com / Перейти в фотобанкСамолеты Су-33 на борту тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" во время прохода авианосной группы Северного флота России через пролив Ла-Манш
Самолеты Су-33 на борту тяжелого авианесущего крейсера Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов во время прохода авианосной группы Северного флота России через пролив Ла-Манш
© РИА Новости / Сайт Dover-Marina.com
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Самолеты Су-33 на борту тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" во время прохода авианосной группы Северного флота России через пролив Ла-Манш

"Сухопутный" авианосец и складные крылья

По словам Пугачева, прежде чем впервые коснуться палубы корабля, он не один год тренировался на наземном учебном комплексе. Техника взлета и посадки отрабатывалась до автоматизма.
В советское время летчиков палубной авиации обучали на наземном испытательном тренировочном комплексе (НИТКА) в Крыму. Тренажер имитирует палубу авианосца и представляет собой стальную взлетно-посадочную полосу, оборудованную трамплином и аэрофинишерами.
© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкНаземный учебно-тренировочный комплекс корабельной авиации "Нитка"
Наземный учебно-тренировочный комплекс корабельной авиации Нитка
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Наземный учебно-тренировочный комплекс корабельной авиации "Нитка"
Форма и размеры — как на "Адмирале Кузнецове", есть носовой трамплин для взлета. После распада СССР Россия сначала арендовала уникальный полигон у Украины, а потом построила тренировочный комплекс на аэродроме морской авиации в Ейске (Краснодарский край).
На вооружении палубной авиации ВМФ стоят тяжелые истребители Су-33, штурмовики Су-25УТГ и истребители МиГ-29КР. Одно из отличий машин морского базирования — складывающиеся консоли крыла. Это сделано для удобства базирования на корабле.
У Су-33 по сравнению с сухопутным аналогом Су-27 увеличена площадь крыла, установлено дополнительное переднее горизонтальное оперение. Морские "сушки" также оснащены усиленным шасси, выдерживающим удары при посадке, системой дозаправки в воздухе и специальным навигационным оборудованием.
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкИстребитель Су-33 на палубе тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" у берегов Сирии в Средиземном море
Истребитель Су-33 на палубе тяжёлого авианесущего крейсера Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов у берегов Сирии в Средиземном море
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Истребитель Су-33 на палубе тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" у берегов Сирии в Средиземном море
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Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов"Су-33РоссияВМФ РФБезопасность
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