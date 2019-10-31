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РИА Новости

Трамп прокомментировал принятие резолюции о процедуре импичмента

23:50 31.10.2019
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© REUTERS / Joshua RobertsПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Joshua Roberts
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп прокомментировал решение палаты представителей конгресса принять резолюцию об официальном начале процедуры импичмента.
"Величайшая охота на ведьм за всю американскую историю!" — написал Трамп в твиттере.
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В Белом доме после голосования в конгрессе заявили, что президент не сделал ничего плохого, а демократы, у которых в палате представителей большинство, об этом знают.
"Безрассудная одержимость Нэнси Пелоси и демократов незаконной процедурой импичмента не навредит президенту Трампу, она навредит американцам", - говорится в заявлении пресс-секретаря Трампа, распространенном его администрацией.
В сообщении также подчеркивается, что демократы ежедневно тратят время на "фиктивный импичмент", вместо того чтобы сконцентрировать внимание на решении действительно важных вопросов.
Ранее спикер палаты представителей Нэнси Пелоси сообщила об утверждении резолюции, которая прописывает правила проведения импичмента президента. За документ проголосовали 232 человека, против — 196. Голоса распределились по партийному признаку, большинство в палате принадлежит демократам.
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Расследовать действия Трампа поручили комитету по разведке. Если обвинения подтвердятся, то их вынесут на рассмотрение в палату представителей. Президента могут официально подвергнуть импичменту, если парламентарии поддержат большинством голосов хотя бы одно из обвинений. Потом обсуждение импичмента переходит в сенат. Чтобы отстранить президента от власти, требуется две трети голосов. Республиканцы располагают большинством в сенате.

Предлог для импичмента

Демократы начали процедуру импичмента из-за телефонного звонка Трампа президенту Украины Владимиру Зеленскому. Они утверждали, что американский лидер оказывал давление на Киев, требуя инициировать расследование в отношении сына бывшего вице-президента Джо Байдена.
Байден — возможный участник президентской гонки от демократов в 2020 году и потенциально главный соперник Трампа.
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Белый дом, в свою очередь, опубликовал расшифровку телефонного разговора, из которой следует, что президент США действительно просил "изучить" дело Байдена.
Трамп подчеркивает, что не сделал ничего противозаконного и выполнял свой долг по борьбе с коррупцией. Он пояснил, что Байден требовал от украинских властей уволить генпрокурора, расследовавшего дело против компании сына Байдена.
Президент США Дональд Трамп во время выступления Вашингтоне
10 октября, 17:55РИА Новости
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5810065210
Обсудить 7
Нэнси ПелосиДональд ТрампВладимир ЗеленскийСШАУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Укро и ПША веселят весь мир! ))))))
31 октября, 23:51
Сергей Николаевич
2800007
Неее, не так, США весь мир, а Укро только соседей!!!
31 октября, 23:58
Kidd Nord
2420006
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