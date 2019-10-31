МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Послы 20 стран посетят Удмуртию в 2020 году, заявил глава региона Послы 20 стран посетят Удмуртию в 2020 году, заявил глава региона Александр Бречалов по итогам презентации потенциала республики дипломатическому корпусу МИД и министру иностранных дел Сергею Лаврову.

"Сергей Викторович Лавров вышел с предложением. У них ежегодно проходят мероприятия, когда послы всех стран распределяются по регионам. Около 20 послов из разных стран, он (Лавров) об этом сказал, приедут в Удмуртию в следующем году", - заявил Бречалов.

По словам главы Удмуртии, власти заинтересованы в экспорте продукции и для этого будут приглашать к себе бизнес-миссии. При этом, отметил Бречалов, по итогам восьми месяцев объем экспорта из Удмуртии в другие страны уже увеличился на 47%.

"Это очень хорошие цифры. Самое приятное для меня - это результат работы команды. Это те усилия, которые привели к новым продажам и новым рынкам сбыта", - сказал Бречалов.