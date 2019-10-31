Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-31T23:47Z
https://ria.ru/20191031/1560462539.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155532/03/1555320311_0:94:3023:1794_1036x0_80_0_0_5f202849edb3673fe3165f5c9393ed29.jpg
РИА Новости
Удмуртская Республика

Послы 20 стран посетят Удмуртию в 2020 году

23:47 31.10.2019
86
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГлава Удмуртии Александр Бречалов на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Глава Удмуртии Александр Бречалов на Петербургском международном экономическом форуме 2019
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Послы 20 стран посетят Удмуртию в 2020 году, заявил глава региона Александр Бречалов по итогам презентации потенциала республики дипломатическому корпусу МИД и министру иностранных дел Сергею Лаврову.
"Сергей Викторович Лавров вышел с предложением. У них ежегодно проходят мероприятия, когда послы всех стран распределяются по регионам. Около 20 послов из разных стран, он (Лавров) об этом сказал, приедут в Удмуртию в следующем году", - заявил Бречалов.
По словам главы Удмуртии, власти заинтересованы в экспорте продукции и для этого будут приглашать к себе бизнес-миссии. При этом, отметил Бречалов, по итогам восьми месяцев объем экспорта из Удмуртии в другие страны уже увеличился на 47%.
"Это очень хорошие цифры. Самое приятное для меня - это результат работы команды. Это те усилия, которые привели к новым продажам и новым рынкам сбыта", - сказал Бречалов.
Другие новости региона читайте здесь >>
Ижевск
Вчера, 14:43Удмуртская Республика
Удмуртская Республика
400000
Обсудить 0
Удмуртская РеспубликаАлександр БречаловУдмуртияПолитика
Рекомендуем
Глава Удмуртии Александр Бречалов
Власти Удмуртии готовы в режиме ЧС взять на себя теплоснабжение Сарапула
Президент РФ Владимир Путин
Путин рассказал о проблеме разрыва между муниципалитетами и госвластью
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи. 29 апреля 2019
Медведев и Пашинян обсудили торгово-экономическое сотрудничество
Член ЦК КПРФ Сергей Обухов
В КПРФ призвали запретить электронное голосование на выборах
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов
Бречалов : регионы нуждаются в едином календаре спортивных событий
Ким Чен Ын
Ким Чен Ын поздравил сотрудников ВПК с успешными пусками ракет
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
Руденя дал поручение главам районов Верхневолжья
Молекулы ДНК
Ученые из России и Белоруссии создадут совместный банк ДНК-данных
Продажа мяса на продовольственном рынке
Роскачество рассказало, как оценить свежесть мяса в домашних условиях
Посольство России в Замбии
Назначен новый посол России в Замбии
Президент РФ В. Путин
Путин не поедет на саммит АТЭС в Чили из-за мероприятий в России
Глава Удмуртии Александр Бречалов
В Удмуртии отремонтировали сельский клуб в рамках нацпроекта "Культура"
Российская Академия музыки имени Гнесиных
Назначен новый ректор Академии музыки имени Гнесиных
Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская
Поклонская дала совет Зеленскому, как вести себя с Крымом
Сердце напечатанное на 3D-принтере
В Липецке смертность от инфарктов и инсультов снизилась на 7%
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:15Вьетнам и Конго заинтересовались российской операционной системой "Аврора"
18:15Минтруд хочет упростить порядок назначения и выплаты пенсий
18:12Четыре человека погибли при ДТП в Самарской области
18:11Путин рассказал о проблеме подготовки квалифицированных кадров
18:07SSJ100 с отказавшим двигателем приземлится в Тюмени через полтора часа
18:06Криклий должен уволиться после заявления о "репарациях", считают в Раде
18:00Асмус почувствовала себя плохо из-за снимков надгробия с ее портретом
17:58Очевидец рассказал о подробностях пожара в доме в центре Москвы
17:57Патриарх подписал грамоту о принятии "Русского экзархата" в РПЦ
17:56Медведев поприветствовал участников премии Rehabilitation International
17:47Минфин хочет в будущем перевести весь малый бизнес на оплату налогов онлайн
17:44Росздравнадзор проверит информацию о смерти студента из-за удаления зуба
17:44На руднике Polymetal в Магаданской области произошел пожар
17:41Ульяновские власти разъяснили законопроект об охоте на собак и кошек
17:38В зоне ЧАЭС отметили рекордный рост турпотока после сериала "Чернобыль"
17:32В ЛНР заявили о двух сбитых украинских дронах у линии соприкосновения
17:32В Орле выписали попавшую в больницу с истощением 12-летнюю девочку
17:31SSJ100 готовится к экстренной посадке в Тюмени из-за отказа двигателя
17:29Появилось видео пожара в жилом доме в центре Москвы
17:26Трамп заявил, что у ИГ* появился новый главарь и США знают, кто это
Лента новостейМолния