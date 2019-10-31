Власти Удмуртии готовы в режиме ЧС взять на себя теплоснабжение Сарапула

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Власти Удмуртии в случае введения режима ЧС готовы взять на себя обслуживание потребителей теплоснабжение в Сарапуле, где введен режим повышенной готовности из-за задолженности за газ компании "Газпром межрегионгаз Ижевск", сообщил журналистам глава региона Александр Бречалов.
Мэр Сарапула Александр Ессин 25 октября сообщил, что он подписал постановление о вводе режима повышенной готовности на территории города. Он уточнил, что режим введен в связи с невыполнением обязательств ООО "Губахинская Энергетическая Компания", наложением обеспечительных мер на банковский счет, а также наличием уголовного дела в отношении компании.
"Риск есть, но срыва не будет ни при каких обстоятельствах за счет того, что республика готова в режиме ЧС принять на себя обслуживание всех потребителей энергоресурсов. И эта работа ведется", - сказал Бречалов.
Как сообщается на сайте "Газпром межрегионгаз Ижевск", просроченная задолженность эксплуатирующей Сарапульскую ТЭЦ "Губахинской энергетической компании" на 1 октября составляет 105,1 миллионов рублей.
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