Асад заявил, что Россия, Иран и Сирия вместе ведут борьбу с терроризмом

ДАМАСК, 31 окт - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад заявил в четверг, что Россия, Иран и Сирия вместе ведут борьбу против терроризма, и говорить о давлении Москвы на Дамаск в вопросе операции в Идлибе некорректно.
"Давление - не точное слово в данном случае", - заявил Асад в интервью сирийским гостелеканалам в ответ на вопрос о том, может ли РФ надавить на власти Сирии в вопросе задержки начала военной операции в Идлибе.
"Мы, русские и иранцы ведем одну военную борьбу против терроризма, и единую политическую борьбу. Несколько раз мы на встречах трех стран устанавливали дату, затем решали отложить начало операции ввиду тех или иных новых событий - военных или политических. Это естественно", - пояснил Асад.
Он также отметил, что власти Сирии контактируют с жителями территорий в Идлибе, подконтрольных террористам. По его словам, власти предпочитают политические варианты урегулирования военным, так как они сохраняют жизни солдат.