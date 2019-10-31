ООН потребовала прекратить преследование своих сотрудников в Косово

ООН, 31 окт – РИА Новости. Спецпредставитель генсека Спецпредставитель генсека ООН и глава миссии международной организации в Косово Захир Танин потребовал прекратить уголовное преследование двух своих сотрудников, задержанных в Косово 28 мая.

Сотрудник миссии ООН в Косово (МООНК, UNMIK) россиянин Михаил Краснощеков, несмотря на наличие у него дипломатического иммунитета, 28 мая был задержан и жестоко избит в ходе операции косовоалбанского спецназа в сербских муниципалитетах на севере края. Он получил переломы скуловой кости и верхней челюсти.

Танин представил в четверг в Совете Безопасности доклад группы, укомплектованной сотрудниками секретариата ООН, которая расследовала обстоятельства этого инцидента.

По его словам, применение чрезмерной силы, продолжение уголовного преследования против членов миссии "является явным нарушением правовых рамок, включая резолюцию СБ 1244".

"Сотрудники миссии были также объявлены персонами нон-грата. Эти действия неприемлемы. Все продолжающееся уголовное преследование против двух сотрудников миссии должно быть немедленно прекращено", - заявил Танин.