Асад рассказал о позиции Дамаска при формировании конституционного комитета

ДАМАСК, 31 окт - РИА Новости. Сирийские власти не предоставили никаких уступок в вопросе формирования конституционного комитета, заявил в четверг в интервью сирийским гостелеканалам президент САР Башар Асад.
"Они искренне считали, что мы откажемся от формирования конституционного комитета, и, возможно, для них стало ударом, когда мы смогли это сделать... Мы не пошли ни на какие уступки в том, что касается основ комитета", - заявил Асад.
"Возможно, конституционный комитет и результаты его работы будут впоследствии использованы в качестве платформы для ударов и атак по структуре сирийского государства", - заявил президент. Он отметил, что Запад планировал подобное уже много лет.
Позже в интервью он отметил, что Дамаск пошел на уступки в паре "формальных" моментов.
Он отметил, что в ходе формирования комитета другая сторона предлагала ряд кандидатур, непосредственно связанных с террористической группировкой "Джебхат ан-Нусра"*.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.