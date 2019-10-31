Асад назвал Трампа лучшим президентом США

"Он лучший не из-за хорошей политики, а потому, что он наиболее прозрачен, он прямо говорит: "нам нужна нефть", "мы хотим избавиться от такого-то", "хотим предоставлять услуги в обмен на деньги". Такова политика США. Что может быть лучше, чем откровенный враг?" - заявил Асад.