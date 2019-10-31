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РИА Новости
Война в Сирии

Асад назвал Трампа лучшим президентом США

23:19 31.10.2019 (обновлено: 04:27 01.11.2019)
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© РИА Новости / Пресс-служба главы Республики Крым / Перейти в фотобанкПрезидент Сирийской арабской республики Башар Асад
Президент Сирийской арабской республики Башар Асад
© РИА Новости / Пресс-служба главы Республики Крым
Перейти в фотобанк
ДАМАСК, 31 окт - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад охарактеризовал президента США Дональда Трампа как лучшего в истории страны, так как он откровенно заявляет о своих целях - например, о желании захватить контроль над нефтяными месторождениями, об этом он заявил в интервью гостелеканалам Сирии.
"Он лучший не из-за хорошей политики, а потому, что он наиболее прозрачен, он прямо говорит: "нам нужна нефть", "мы хотим избавиться от такого-то", "хотим предоставлять услуги в обмен на деньги". Такова политика США. Что может быть лучше, чем откровенный враг?" - заявил Асад.
Он отметил, что в целом президенты США являются преступниками, которые, тем не менее, иногда получают Нобелевскую премию мира, по факту лишь реализуя интересы лобби.
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Обсудить 16
Война в СирииВойна в СирииДональд ТрампБашар АсадСирияВ мире
Популярные комментарии
Президент США сомнительная личность. А вот Асад вообще ни на что не способен. Даже в своей стране без внешнего вмешательства порядок навести не может. Подарил американцем нефтяные месторождения и ещё похвалил их)
1 ноября, 05:57
Антон Кузьмин
7011022
Не может, Значит подарил)
1 ноября, 06:07
Антон Кузьмин
4010115
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