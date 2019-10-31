В ДТП в Ростовской области погиб ребенок

По предварительным данным полиции, водитель "Нивы" выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовой "Газелью" и "Шкодой".

"В результате аварии погиб несовершеннолетний пассажир автомобиля "Шкода". Его возраст и пол устанавливаются. Также три человека пострадали - водитель и пассажир "Шкоды" и водитель "Нивы", - сказал собеседник.