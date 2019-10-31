В ДТП в Ростовской области погиб ребенок

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 окт - РИА Новости, Юлия Насулина. Три автомобиля столкнулись в Ростовской области, ребенок погиб, еще три человека пострадали, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по региону.
Авария произошла в 21.50 мск четверга на восьмом километре дороги Ростов - Ставрополь.
По предварительным данным полиции, водитель "Нивы" выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовой "Газелью" и "Шкодой".
"В результате аварии погиб несовершеннолетний пассажир автомобиля "Шкода". Его возраст и пол устанавливаются. Также три человека пострадали - водитель и пассажир "Шкоды" и водитель "Нивы", - сказал собеседник.
На месте работают сотрудники ГИБДД.