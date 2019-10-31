Пользователей Android предупредили о вирусе, от которого нельзя избавиться

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Специалисты по кибербезопасности из компании Специалисты по кибербезопасности из компании Symantec сообщили на своем сайте о новом вирусе Xhelper, поражающем гаджеты на Android

Вирус попадает на устройство вместе с другими программами, а при их удалении продолжает действовать. Кроме того, даже восстановление заводских настроек не позволяет избавиться от вредоносного ПО.

Пользователи, столкнувшиеся с Xhelper, рассказали, что теперь на экранах их гаджетов постоянно всплывает реклама, а также сокращается память. В Symantec это объяснили тем, что вирус подключается к серверу, с которого качает другие опасные программы.