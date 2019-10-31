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РИА Новости

Пользователей Android предупредили о вирусе, от которого нельзя избавиться

23:12 31.10.2019
34299
© Pixabay / StockSnapДевушка с телефоном
Девушка с телефоном
© Pixabay / StockSnap
Девушка с телефоном. Архивное фото
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Специалисты по кибербезопасности из компании Symantec сообщили на своем сайте о новом вирусе Xhelper, поражающем гаджеты на Android.
Вирус попадает на устройство вместе с другими программами, а при их удалении продолжает действовать. Кроме того, даже восстановление заводских настроек не позволяет избавиться от вредоносного ПО.
Пользователи, столкнувшиеся с Xhelper, рассказали, что теперь на экранах их гаджетов постоянно всплывает реклама, а также сокращается память. В Symantec это объяснили тем, что вирус подключается к серверу, с которого качает другие опасные программы.
По данным экспертов, Xhelper поразил уже 45 тысяч устройств, большая часть которых принадлежит россиянам, американцам и индийцам.
Логотип операционной системы Android
4 октября, 16:01РИА Новости
Google обнаружил в системе Android угрожающую пользователям уязвимость
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AndroidGoogle AndroidSymantecТехнологииВ мире
Популярные комментарии
И ни слова о том, как распространяется этот вирус. Спасибо. Не интересно.
31 октября, 23:15
Кирилл Савенков
5400105
название вируса есть. интернет у вас есть. поисковиком пользоваться все умеют. не благодари
31 октября, 23:51
SFSergio Fatof
11210116
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