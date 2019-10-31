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РИА Новости
Удмуртская Республика

Первый в Удмуртии кибертурнир по CS: GO пройдет в сентябре 2020 года

23:02 31.10.2019
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© "Дом.РФ"Благоустройство Центральной площади Ижевска
Благоустройство Центральной площади Ижевска
© "Дом.РФ"
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Первый в Удмуртии турнир по CS: GO пройдет 7 сентября 2020 года, рассказал журналистам генеральный директор "Калашников Спорт" Алексей Выстребов.
"Это будет наш первый турнир, такое мы еще не пробовали проводить - кибертурнир по CS: GO в Ижевске 7 сентября", - заявил генеральный директор "Калашников Спорт".
Как рассказал Выстребов РИА Новости, сейчас ведутся переговоры о проведении мероприятия с Black Star Gaming.
Black Star Gaming - проект компании Black Star, которой руководит российский певец Тимати. Black Star Gaming занимается организацией турниров и созданием собственной профессиональной лиги по киберспортивным дисциплинам.
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Ижевск
Вчера, 14:43Удмуртская Республика
Удмуртская Республика
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Удмуртская РеспубликаУдмуртияИжевскТехнологииСпорт
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