Первый в Удмуртии кибертурнир по CS: GO пройдет в сентябре 2020 года

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Первый в Удмуртии турнир по CS: GO пройдет 7 сентября 2020 года, рассказал журналистам генеральный директор "Калашников Спорт" Алексей Выстребов.
"Это будет наш первый турнир, такое мы еще не пробовали проводить - кибертурнир по CS: GO в Ижевске 7 сентября", - заявил генеральный директор "Калашников Спорт".
Как рассказал Выстребов РИА Новости, сейчас ведутся переговоры о проведении мероприятия с Black Star Gaming.
Black Star Gaming - проект компании Black Star, которой руководит российский певец Тимати. Black Star Gaming занимается организацией турниров и созданием собственной профессиональной лиги по киберспортивным дисциплинам.
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