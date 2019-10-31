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РИА Новости

СК заинтересовался делом москвички, которую родители держали в клетке

22:53 31.10.2019 (обновлено: 04:54 01.11.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль дело москвички, которая сбежала из дома в 2016 году из-за того, что родители держали дочь в клетке, сообщается на сайте СК РФ.
История девушки из Москвы, которая, будучи несовершеннолетней, сбежала из дома в 2016 году, обсуждалась в эфире федерального телеканала. Она обвинила своих родителей в истязаниях и в том, что они удерживали ее в клетке из-за опасений за здоровье членов семьи, так как родные обнаружили ее дневник, в котором она описывала способы убийства родственников. Девушка была помещена в психиатрическую клинику, после выхода из которой сбежала.
"По факту истязания девушки главным следственным управлением СК России по городу Москве расследуется уголовное дело. Председатель Следственного комитета поручил взять на контроль ход расследования этого уголовного дела, дав указание руководству ГСУ СК России по городу Москве в рамках следствия проверить все доводы, озвученные журналистами", - говорится в сообщении.
Ранее в СМИ сообщалось, что девушка ушла из дома в 14 лет. Спустя три года ее нашли в Нижнем Новгороде, там она зарабатывала на жизнь уроками английского. Она написала заявление в полицию и после этого было возбуждено уголовное дело по факту истязаний. В интервью "Комсомольской правде" она рассказала, что ее держали в клетке, в которой был ватный матрас и горшок, еду давали через проем, поили психотропными веществами. Там она вела дневник, в котором писала, как ненавидит родственников, особенно мать.
Девушку положили в психиатрическую клинику на три месяца, после чего она еще неделю провела в клетке и решила бежать, подсыпав своей бабушке снотворное.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
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Следственный комитет РФАлександр БастрыкинМоскваПроисшествия
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