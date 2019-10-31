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РИА Новости
Удмуртская Республика

Глава Удмуртии в 2020 году планирует участвовать во всех беговых стартах

22:50 31.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГлава Удмуртии Александр Бречалов
Глава Удмуртии Александр Бречалов
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал журналистам, что в спортивном сезоне-2020 планирует принять участие во всех беговых стартах, а также, возможно, в лыжных.
В Удмуртии в спортивном сезоне-2020 власти региона совместно с "Калашников спорт" проведут 25 мероприятий. Среди них кубок по лыжным гонкам имени Галины Кулаковой, лыжная гонка всех влюбленных, полумарафон "Динамовская миля".
Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов
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Бречалов : регионы нуждаются в едином календаре спортивных событий
"Что касается моего календаря, то, безусловно, я планирую участвовать во всех беговых стартах, в лыжных - если Макс (призер Олимпийских игры по лыжам Максим Вылегжанин) намучается со мной, и, наконец, поставит меня на лыжи", - сказал Бречалов.
Как отметил глава Удмуртии, его цель - участие в триатлоне.
"Я хочу, чтобы наши команды выступили и в Сочи, и в Казани, и в Зеленоградске. Это важно с точки зрения поддержки наших регионов, где такие классные мероприятия проводятся", - сказал Бречалов.
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Удмуртская РеспубликаАлександр БречаловУдмуртияСпорт
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