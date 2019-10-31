Асад заявил о временном характере российско-турецкого договора по Сирии

БЕЙРУТ, 31 окт - РИА Новости. Россия достигла с Турцией соглашения по северо-востоку Сирии на основе сегодняшних реалий, они носят временный характер, заявил президент Сирии Россия достигла с Турцией соглашения по северо-востоку Сирии на основе сегодняшних реалий, они носят временный характер, заявил президент Сирии Башар Асад в интервью государственным телеканалам.

"Россия отталкивается от суверенитета Сирии и целостности ее территорий, и эта политика не изменилась, но при этом политика России связана с современными реалиями. Российско-турецкий договор временный, а не постоянный. И мы должны отличать окончательные и стратегические цели от тактики", - сказал Асад.

Президент Сирии отметил, что РФ не была частью соглашений Анкары и Вашингтона. "Российские соглашения всегда объявлены, и нет ничего скрытого в российской политике, и это очень положительно для нас", - сказал он.

Говоря о боевиках в Идлибе, Асад подчеркнул, что у них лишь два пути, если они не уйдут в Турцию. Первый путь - это сложить оружие и пройти процесс реабилитации по программе примирения, второй вариант - это война. "Другого выбора нет ни у нас, ни у них. Это два единственных варианта", - заявил сирийский президент.

США и Турция 17 октября заявили, что договорились о приостановке военной операции Турции на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намерена контролировать самостоятельно. Действие режима прекращения огня закончилось в 22.00 мск 22 октября.