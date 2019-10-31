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РИА Новости

Асад заявил о временном характере российско-турецкого договора по Сирии

22:46 31.10.2019
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© Фото : SANAПрезидент Сирии Башар Асад
Президент Сирии Башар Асад
© Фото : SANA
БЕЙРУТ, 31 окт - РИА Новости. Россия достигла с Турцией соглашения по северо-востоку Сирии на основе сегодняшних реалий, они носят временный характер, заявил президент Сирии Башар Асад в интервью государственным телеканалам.
"Россия отталкивается от суверенитета Сирии и целостности ее территорий, и эта политика не изменилась, но при этом политика России связана с современными реалиями. Российско-турецкий договор временный, а не постоянный. И мы должны отличать окончательные и стратегические цели от тактики", - сказал Асад.
Президент Сирии отметил, что РФ не была частью соглашений Анкары и Вашингтона. "Российские соглашения всегда объявлены, и нет ничего скрытого в российской политике, и это очень положительно для нас", - сказал он.
Говоря о боевиках в Идлибе, Асад подчеркнул, что у них лишь два пути, если они не уйдут в Турцию. Первый путь - это сложить оружие и пройти процесс реабилитации по программе примирения, второй вариант - это война. "Другого выбора нет ни у нас, ни у них. Это два единственных варианта", - заявил сирийский президент.
США и Турция 17 октября заявили, что договорились о приостановке военной операции Турции на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намерена контролировать самостоятельно. Действие режима прекращения огня закончилось в 22.00 мск 22 октября.
РФ и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности, о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы. Министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник сообщил, что отвод курдов завершен досрочно. После этого должно начаться совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 километров от границы к западу и к востоку от района операции Турции, кроме города Камышлы.
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